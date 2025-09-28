Οι Τούρκοι έστειλαν στρατιωτικά drones για να συνοδεύσουν τον Στολίσκο για τη Γάζα

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόφαση της Ισπανίας και της Ιταλίας να στείλουν φρεγάτες

Τουρκικά στρατιωτικά drones παρακολουθούν στενά τον Στολίσκο της Ελευθερίας «Global Sumud Flotilla» που κατευθύνεται προς τη Γάζα μέσω της ανατολικής Μεσογείου, μετά τις ισραηλινές επιθέσεις με κρότου λάμψης που κατήγγειλαν μέλη του πληρώματος των πλοίων.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την απόφαση της Ισπανίας και της Ιταλίας να στείλουν φρεγάτες ως συνοδεία του Στόλου με σκοπό να προστατεύσουν τους πολίτες τους που επιβαίνουν τα σκάφη.

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων από το Flightradar24 δείχνουν τουρκικά αναγνωριστικά αεροσκάφη με διακριτικά VATOZ-21, VATOZ-22 και TCB816 να πραγματοποιούν περιπολίες πάνω από τον στολίσκο για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Τα αεροσκάφη, που αναχωρούν από το Τεκιρντάγκ και το Νταλαμάν, αντίστοιχα, ταιριάζουν με τα προφίλ πτήσης των drones Bayraktar Akinci και TB2, όπως μεταδίδει το Turkiye Today.

Το πλήρωμα των σκαφών ζητά ασφαλές πέρασμα και προστατευτική συνοδεία, καθώς ήδη την Τετάρτη (24/9) κατήγγειλε πως πλοία δέχθηκαν επίθεση με drones στα ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στολίσκου, δέχθηκαν επιθέσεις με κρότου–λάμψης και χημικά, ενώ υπήρξαν επίσης παρεμβολές στις επικοινωνίες του στόλου. Κάνουν λόγο για μικρές ζημιές και ζητούν την «προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR».

Πηγή: newsbomb.gr