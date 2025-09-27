Ζελένσκι: «Ο Πούτιν δοκιμάζει την αντοχή της Ευρώπης με τα drones – Η Ιταλία ίσως είναι η επόμενη»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιτίθεται και πάλι στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τις παραβιάσεις εναέριων χώρων με τα drones και προειδοποιεί πως η Ιταλία μπορεί να είναι ο επόμενος στόχος.

Συγκεκριμένα με ανάρτησή του στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία «δοκιμάζει τις αντοχές της Ευρώπης» μέσα από μια σειρά επιθέσεων με drones και παραβιάσεις σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με σκοπό να σπείρει φόβο και να αποδυναμώσει τη στήριξη προς την Ουκρανία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου: «Αναφορικά με τις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον ευρωπαϊκών χωρών: Η Ρωσία δοκιμάζει την ικανότητά τους να αμυνθούν και προσπαθεί να επηρεάσει τις κοινωνίες, ώστε ο κόσμος να αρχίσει να αναρωτιέται: “Αν δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία;”.

Αυτό αποσκοπεί στη μείωση της βοήθειας προς την Ουκρανία, ειδικά ενόψει του χειμώνα. 92 drones κατευθύνονταν προς την Πολωνία. Τα αναχαιτίσαμε πάνω από ουκρανικό έδαφος, 19 έφτασαν στον εναέριο χώρο τους. Ωστόσο, βλέπουμε προς τα πού κατευθύνεται η κατάσταση, ας πούμε τη «χορογραφία» αυτής της επίθεσης.

Ίσως η Ιταλία να είναι η επόμενη. Βλέπουμε τι γίνεται στη Νορβηγία, τη Δανία. Υπάρχουν ενδείξεις και από τη Σουηδία. Υπάρχουν Ρουμάνοι, Πολωνοί, οι χώρες της Βαλτικής. Ο Πούτιν δοκιμάζει τι έχουν οι Ευρωπαίοι.

Ορισμένες χώρες ίσως ανησυχούν για τη μεταφορά συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας στην Ουκρανία και επιλέξουν να τα κρατήσουν στο εσωτερικό τους. Όμως δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις συστήματα όπως το Patriot για να καταρρίψεις κάθε drone – απλώς δεν υπάρχουν τόσοι αναχαιτιστές στον κόσμο.

Αυτό που χρειάζεται αντί γι’ αυτό είναι γνώση: η εξειδίκευση των κινητών ομάδων πυρός μας, των χειριστών drone, η ηγεσία της πολεμικής μας αεροπορίας και οι διοικητές των μονάδων αντιαεροπορικής άμυνας».

Πηγή: newsit.gr