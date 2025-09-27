MENU
Υβριδική επίθεση κατά της Δανίας: Ρωσική εμπλοκή πίσω από τα «μυστηριώδη» drones σε αεροδρόμια;

Η κυβέρνηση της Δανίας κατήγγειλε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «υβριδική επίθεση», μετά από σειρά ύποπτων περιστατικών με drones πάνω από πέντε αεροδρόμια της χώρας.

