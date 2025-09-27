Porta patty party: Συνελήφθη ο «εγκέφαλος» των ακραίων φετιχιστικών πάρτι του Ντουμπάι

Συνελήφθη ο Τσάρλς Μοουεσίγκουα, ο Ουγκαντέζος πρώην οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο, που φέρεται ως επικεφαλής κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης νεαρών γυναικών για τα περίφημα porta potty πάρτι στο Ντουμπάι.

Η δημοσιογραφική έρευνα του BBC αποκάλυψε τον ρόλο του στην στρατολόγηση γυναικών, που τους υποσχόταν δουλειά σε ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, πριν τις εγκλωβίσει σε κύκλωμα πορνείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι περισσότερες γυναίκες που παγιδεύτηκαν προέρχονταν από την Ουγκάντα. Με το που έφταναν στα ΗΑΕ, αναγκάζονταν να συμμετέχουν στα περιβόητα porta potty πάρτι, όπου εξαναγκάζονταν σε ακραίες πράξεις από πλούσιους πελάτες, κυρίως λευκούς Ευρωπαίους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Μοουεσίγκουα συνελήφθη πρόσφατα στο Ντουμπάι, ενώ η Interpol της Ουγκάντας έχει εκδώσει ερυθρά αναγγελία για τη σύλληψή του.

Μαρτυρίες και θάνατοι – Η σκληρή πραγματικότητα

Θύματα ανέφεραν πως οι γυναίκες χρεώνονταν τεράστια ποσά για αεροπορικά εισιτήρια, βίζες και διαμονή, τα οποία έπρεπε να αποπληρώσουν μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Δύο νεαρές γυναίκες, η Μονίκ Κουράντζι και η Κέιλα Μπιρούντζι, βρέθηκαν νεκρές μετά από πτώση από πολυώροφα κτίρια στο Ντουμπάι. Παρά τους ισχυρισμούς των αρχών περί αυτοκτονίας, συγγενείς και φίλοι αμφισβητούν την ορθή διερεύνηση των υποθέσεων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Μοουεσίγκουα διαχειριζόταν τα διαμερίσματα όπου διέμεναν τα θύματα.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με απόλυτη μυστικότητα. Ο Μοουεσίγκουα χρησιμοποιούσε ψευδώνυμα, πλήρωνε για προστασία σε νυχτερινά κέντρα και απέφευγε να εμφανίζεται στα συμβόλαια κατοικιών και αυτοκινήτων. Σε συνομιλία με δημοσιογράφο του BBC, μίλησε ανοιχτά για τη διαθεσιμότητα 25 γυναικών με αμοιβή από 1.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ δεν έκρυβε ότι οι πελάτες ζητούσαν «σχεδόν τα πάντα».

Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party

Η Monic Karungi έφτασε στο Ντουμπάι από τη δυτική Ουγκάντα, με την νεαρή γυναίκα να πιστεύει ότι θα δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την αδελφή της.



Ωστόσο, οι φίλοι της είπαν ότι η Karungi τελικά κατέληξε στην πορνεία και χρεώθηκε σε έναν άνδρα γνωστό σε μερικούς ως «ο άθικτος».

Η 23χρονη πέθανε στο Ντουμπάι το 2022 και ένα συγκλονιστικό βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο, αλλά μια έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι στο reel δεν ήταν πράγματι η Monic.

Τι συνέβη στη Monic Karungi

Δύο γυναίκες που είχαν σχέση με τον Mwesigwa έχουν πεθάνει, αφού έπεσαν από ψηλά κτίρια. Αν και οι θάνατοί τους κρίθηκαν ως αυτοκτονίες, οι φίλοι και οι συγγενείς τους πιστεύουν ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είχε διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση.

Μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, η Monic Karungi, έφτασε στο Ντουμπάι από τη δυτική Ουγκάντα.

Βρέθηκε να μοιράζεται ένα διαμέρισμα με δεκάδες άλλες γυναίκες που εργάζονταν για τον Mwesigwa, σύμφωνα με μία από τις γυναίκες, στην οποία δόθηκε το ψευδώνυμο Keira, η οποία λέει ότι έζησε με τη Monic εκεί το 2022.

«Το σπίτι του ήταν σαν αγορά... Υπήρχαν περίπου 50 κορίτσια. Δεν ήταν ευτυχισμένη γιατί αυτό που βρήκε στο Ντουμπάι δεν ήταν αυτό που περίμενε», μας είπε η Keira.

Η Monic πίστευε ότι η δουλειά στο Ντουμπάι θα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με την αδελφή της Rita.

«Αυτός [ο Mwesigwa] ήταν βίαιος όταν του είπα ότι ήθελα να γυρίσω σπίτι», λέει η Mia, που επίσης γνώριζε τη Monic στο Ντουμπάι. Λέει ότι, όταν έφτασε για πρώτη φορά, της είπε ότι του χρωστούσε ήδη 2.300 ευρώ και ότι μέσα σε δύο εβδομάδες το χρέος είχε διπλασιαστεί.

«Χρήματα για αεροπορικά εισιτήρια, για τη βίζα σου, για το μέρος όπου κοιμάσαι, για φαγητό», λέει η Mia.

«Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύεις σκληρά, σκληρά, σκληρά, ικετεύοντας τους άντρες να έρθουν να κοιμηθούν [μαζί] σου».

Η Monic χρωστούσε στον εγκέφαλο του δικτύου περισσότερα από 27.000 δολάρια (22.900 ευρώ) μετά από αρκετές εβδομάδες, σύμφωνα με όσα της είπε ένας συγγενής της, με το ψευδώνυμο Michael. Ο συγγενής δήλωσε ότι έλαβε ηχητικά μηνύματα από αυτήν στα οποία έκλαιγε.

Ευρωπαίοι με ακραία φετίχ

Η Mia είπε ότι οι πελάτες ήταν κυρίως Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και άνδρες με ακραία φετίχ.

«Υπάρχει ένας πελάτης που αφοδεύει πάνω στα κορίτσια. Αφοδεύει και τους λέει να τα φάνε», εξήγησε στο BBC.

Μια άλλη γυναίκα, την οποία ονομάζουμε Lexi, η οποία λέει ότι εξαπατήθηκε από ένα άλλο δίκτυο, επιβεβαίωσε την ιστορία της Mia, λέγοντας ότι οι αιτήσεις για πάρτυ «porta potty» ήταν συχνές.

«Υπήρχε ένας πελάτης που είπε: "Σου δίνουμε 15.000 ντιράμ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (3.400 ευρώ) για να σε βιάσουμε ομαδικά, να σε ουρήσουμε στο πρόσωπο, να σε χτυπήσουμε και προσθέτουμε 5.000 (1.154 ευρώ)"» για να την βιντεοσκοπήσουν να τρώει περιττώματα.

Νεκρή τέσσερις μήνες μετά την άφιξή της

Στις 27 Απριλίου 2022, η Monic δημοσίευσε μια selfie από την Al Barsha, μια γειτονιά δημοφιλής στους ξένους που ζουν στο Ντουμπάι. Τέσσερις μέρες αργότερα, ήταν νεκρή. Βρισκόταν στο εμιράτο μόλις τέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με τη Mia, η Monic και ο Mwesigwa είχαν συχνές διαφωνίες την περίοδο πριν φύγει. Η Mia λέει ότι η Monic αρνιόταν να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του Mwesigwa και είχε βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από το δίκτυό του.

«Είχε βρει μια δουλειά. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Νόμιζε ότι θα ελευθερωνόταν, ότι θα έπαιρνε πίσω τη ζωή της, γιατί τώρα είχε μια πραγματική δουλειά και δεν χρειαζόταν να κοιμάται με άντρες», λέει η Mia.

Η Monic μετακόμισε σε ένα άλλο διαμέρισμα, περίπου 10 λεπτά μακριά με τα πόδια. Ήταν από το μπαλκόνι αυτού του διαμερίσματος που έπεσε και σκοτώθηκε την 1η Μαΐου 2022.

Πηγή: newsbomb.gr