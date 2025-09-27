Ιράν: Δηλώνει έτοιμο να στηρίξει συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ότι η χώρα του θα στηρίξει οποιαδήποτε συμφωνία που θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Μιλώντας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τόνισε πως η Τεχεράνη θα σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να σταματήσει την αιματοχυσία και να προστατεύσει αμάχους.

Στήριξη σε πρωτοβουλίες που σώζουν ζωές

«Οποιαδήποτε συμφωνία μπορεί να τερματίσει αυτήν την τραγωδία, που μπορεί να σώσει ζωές, που μπορεί να σταματήσει την πείνα που μαστίζει γυναίκες και παιδιά, θα την υποστηρίξουμε ολόψυχα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός πρόεδρος. Η δήλωσή του έρχεται σε μια περίοδο που η Τεχεράνη συνεχίζει να εκφράζει την υποστήριξή της στην παλαιστινιακή αντίσταση, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Αισιοδοξία από την πλευρά Τραμπ

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα μπορεί να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον. Η δήλωση αυτή υποδηλώνει ότι οι διεθνείς διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμο στάδιο, με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση λύσης.

Πηγή: newsbomb.gr