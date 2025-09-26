Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε συμφωνία για τη Γάζα - Θα φέρει πίσω τους ομήρους, θα τερματίσει τον πόλεμο»

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

O Αμερικανός πρόεδρος που παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, αλλά και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο. Θα είναι ειρήνη», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους.

🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο Τραμπ είχε συμφωνήσει με τα μουσουλμανικά κράτη που είχαν θέσει ορισμένες προϋποθέσεις και είχε πει πως μένει να συμφωνήσει και το Ισραήλ.

Πηγή: iefimerida.gr