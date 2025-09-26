Ο Σαρκοζί στη φυλακή που κρατούνταν ο Κάρλος το Τσακάλι - Μονόκλινο στη VIP πτέρυγα με τηλεόραση και τηλέφωνο

Μετά το σοκ από την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί για την υπόθεση χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας από τη Λιβύη, το ερώτημα που κυριαρχεί στη Γαλλία είναι πού θα οδηγηθεί ο πρώην πρόεδρος για να εκτίσει την ποινή του.

Αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη τοποθετηθεί επίσημα, γνώστες του σωφρονιστικού συστήματος εκτιμούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η φυλάκισή του στο ιστορικό La Santé του Παρισιού.

Το La Santé, με μακρά ιστορία που περιλαμβάνει την κράτηση του διαβόητου «Κάρλος το Τσακάλι» και του πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, διαθέτει ειδική πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα». Εκεί, στο λεγόμενο «VIP τμήμα», έχουν φυλακιστεί κατά το παρελθόν πολιτικές προσωπικότητες όπως ο πρώην στενός συνεργάτης του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν.

Οι κρατούμενοι σε αυτή την πτέρυγα διαμένουν σε μονόκλινα κελιά, απομονώνονται στις εξωτερικές δραστηριότητες για λόγους ασφαλείας, αλλά κατά τα λοιπά οι συνθήκες δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από το υπόλοιπο σωφρονιστικό ίδρυμα.

Οι συνθήκες κράτησης

Όπως σημειώνει ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ από το Παρατηρητήριο Διεθνών Φυλακών, το La Santé έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και οι εγκαταστάσεις είναι καλύτερες από άλλες φυλακές της χώρας. Τα κελιά (9-12 τ.μ.) διαθέτουν δικό τους ντους, ενώ ο Σαρκοζί θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε τηλέφωνο και τηλεόραση, με κόστος 14 ευρώ τον μήνα. Τα γεύματα παραδίδονται στους κρατούμενους, ενώ υπάρχει δυνατότητα αγοράς προϊόντων για προετοιμασία φαγητού εντός του κελιού.

«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή τη φορά ένας εκπρόσωπος κοινωνικού κύκλου που συνήθως αποφεύγει τη φυλάκιση, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα», σχολίασε ο Φίςμαϊστερ.

Για τον ίδιο τον Σαρκοζί, που ως πρόεδρος είχε υιοθετήσει σκληρή ρητορική κατά της εγκληματικότητας χαρακτηρίζοντας τους νεαρούς ταραχοποιούς «αποβράσματα», η εμπειρία της φυλάκισης ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαιτέρως δύσκολη, σχολιάζει το Reuters.

Υπερπληθυσμός και κυβερνητικές πιέσεις

Παρά τις ανακαινίσεις, το La Santé αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερπληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου, εκεί κρατούνται 1.243 άτομα ενώ η χωρητικότητά του είναι 657.

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση, υπό την καθοδήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν, προωθεί σκληρότερες συνθήκες κράτησης για επικίνδυνους κρατούμενους. Η πραγματικότητα όμως δείχνει ότι οι φυλακές εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο εγκληματικής δραστηριότητας: παράνομα κινητά τηλέφωνα, παραγγελίες για επιθέσεις, ακόμη και παράδοση γευμάτων μέσω drones.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η επικείμενη φυλάκιση του Σαρκοζί αναμένεται να αποτελέσει ένα γεγονός-σταθμό για τη γαλλική πολιτική σκηνή αλλά και για το σωφρονιστικό σύστημα, που δέχεται κριτική για τις ανισότητες στη μεταχείριση κρατουμένων.

Το ιστορικό της φυλακής La Santé στο Παρίσι

Η φυλακή La Santé αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και «συμβολικά» σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας. Χτίστηκε το 1867, στη συνοικία Μονπαρνάς του Παρισιού, και λειτούργησε για πρώτη φορά το 1868. Το όνομά της («Η Υγεία») προέρχεται από τον δρόμο όπου βρίσκεται, την οδό Rue de la Santé.

Αρχικά σχεδιάστηκε ως πρότυπη φυλακή με έμφαση στον έλεγχο και την απομόνωση των κρατουμένων, βασισμένη στο αμερικανικό «σύστημα της Φιλαδέλφειας», με μεμονωμένα κελιά για κάθε κρατούμενο. Σταδιακά εξελίχθηκε σε φυλακή «υψηλής ασφάλειας», όπου οδηγήθηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, τρομοκράτες, αλλά και γνωστές προσωπικότητες.

Μεταξύ των διασημότερων κρατουμένων της ήταν ο Κάρλος το Τσακάλι, ο Μανουέλ Νοριέγκα, καθώς και Γάλλοι πολιτικοί και επιχειρηματίες που καταδικάστηκαν για οικονομικά ή πολιτικά σκάνδαλα. Μέχρι το 1972, στη La Santé λειτουργούσε και χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα.

Η φυλακή γνώρισε σημαντικές καταγγελίες για τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης (υπερπληθυσμός, βία, αυτοκτονίες). Το 2014 έκλεισε προσωρινά για πλήρη ανακαίνιση, και επαναλειτούργησε το 2019, με σύγχρονα κελιά, βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και ειδικές πτέρυγες για ευάλωτους κρατούμενους, όπως πολιτικές προσωπικότητες ή άτομα υψηλού κινδύνου.

Σήμερα παραμένει ένα από τα πλέον εμβληματικά σωφρονιστικά ιδρύματα της Γαλλίας, με χωρητικότητα περίπου 650 κρατουμένων, αν και στην πράξη φιλοξενεί διπλάσιο αριθμό.

*Στη φωτογραφία το πρωτοσέλιδο της σημερινής Liberation

Πηγή: protothema.gr