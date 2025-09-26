Σοκ στην Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο (σκληρές εικόνες)

Τη δολοφονία 42χρονης από τον 44χρονο πρώην σύζυγό της κατέγραψε κάμερα ασφαλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης Καχρανμαρμαράς, στην Τουρκία.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, στο χώρο εργασίας της γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών. Στο βίντεο ντοκουμέντο που διέρρευσε σε τουρκικά μέσα φαίνεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της κρατώντας μια μαύρη τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.

Όπως αποτυπώνεται στα τρομακτικά δευτερόλεπτα του βίντεο, ο 44χρονος βγάζει από την τσάντα καραμπίνα και την πυροβολεί εξ επαφής σε κλιμακοστάσιο, την ώρα που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της ικετεύοντας για τη ζωή της. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε άλλες δύο φορές προτού εγκαταλείψει τον χώρο.

⚫️ Uzaklaştırma kararı vardı, öldürüldü!



Kahramanmaraş’ta tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından çalıştığı hastanede pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.



Cani, poşete gizlediği silahla hastaneye girdi, Karaca’nın odasına saklandı. Eser Karaca… pic.twitter.com/SFpF7pLGna — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) September 24, 2025

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, η δολοφονία διαπράχθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η άτυχη γυναίκα είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.

