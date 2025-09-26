Σοκ στην Τουρκία: Εκτέλεσε την 42χρονη πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο (σκληρές εικόνες)

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, στο χώρο εργασίας της γυναίκας, μητέρας δύο παιδιών. Στο βίντεο ντοκουμέντο που διέρρευσε σε τουρκικά μέσα φαίνεται ο δράστης να εισέρχεται στο γραφείο της κρατώντας μια μαύρη τσάντα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η 42χρονη τρέχει πανικόβλητη να γλιτώσει.
Όπως αποτυπώνεται στα τρομακτικά δευτερόλεπτα του βίντεο, ο 44χρονος βγάζει από την τσάντα καραμπίνα και την πυροβολεί εξ επαφής σε κλιμακοστάσιο, την ώρα που εκείνη είχε σηκώσει τα χέρια της ικετεύοντας για τη ζωή της. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε άλλες δύο φορές προτού εγκαταλείψει τον χώρο.
Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα, η δολοφονία διαπράχθηκε μόλις μία ημέρα αφότου η άτυχη γυναίκα είχε εξασφαλίσει περιοριστικά μέτρα εις βάρος του πρώην συζύγου της. Ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα, ενώ οι εισαγγελικές αρχές έχουν ήδη ζητήσει την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.
Πηγή: iefimerida.gr