Ουκρανία: Drone καταρρίφθηκε και εξερράγη κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μικολάιφ

Ορισμένα drone πλησίασαν σε απόσταση ι 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη περίπου 800 μέτρα από την περίμετρο του "Πυρηνικού Σταθμού της Νότιας Ουκρανίας", στην περιφέρεια Μικολάιφ κοντά, στην πόλη Γιούζνουκραΐνσκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης (25/9) ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) .

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΔΟΑΕ, κλιμάκιο του οργανισμού που βρίσκεται στο σημείο ενημερώθηκε ότι 22 drones θεάθηκαν στην περιοχή αργά την Τετάρτη και νωρίς την Πέμπτη, και ορισμένα εξ αυτών πλησίασαν σε απόσταση έως και 500 μέτρων από τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας απευθύνει επανειλημμένως εκκλήσεις για «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» των αντιμαχόμενων πλευρών προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής.

