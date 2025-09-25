Ένοχος ο Σαρκοζί για παράνομο χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι

Ένοχος για εγκληματική οργάνωση κρίθηκε ο Νικολά Σαρκοζί στη δίκη για τη φερόμενη παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από το καθεστώς Καντάφι.

Σύμφωνα με το Reuters ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία – αλλά αθώος για τις άλλες κατηγορίες.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Σαρκοζί συνήψε συμφωνία με τον Καντάφι το 2005, όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, για να λάβει χρηματοδότηση για την προεκλογική του εκστρατεία σε αντάλλαγμα για την υποστήριξη της τότε απομονωμένης λιβυκής κυβέρνησης στη διεθνή σκηνή.

Ο 70χρονος πολιτικός δικάζεται από τον Ιανουάριο με τις κατηγορίες της “απόκρυψης υπεξαίρεσης δημοσίων κεφαλαίων, διαφθοράς, παράνομης χρηματοδότησης προεκλογικής εκστρατείας και εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την τέλεση εγκλήματος”.

Σημειώνεται ότι οι Γάλλοι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης επτά ετών για τον Νικολά Σαρκοζί. Τώρα, αναμένεται να δούμε αν θα ασκήσει έφεση, προκειμένου να ανασταλεί και η ποινή του.

Η συμφωνία με τον Καντάφι

Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπόθεσης, ο Σαρκοζί είχε συνάψει συμφωνία με την κυβέρνηση της Λιβύης το 2005, σύμφωνα με την οποία ο Καντάφι χρηματοδότησε παράνομα την προεδρική του εκστρατεία το 2007.

Η υπόθεση περιλαμβάνει σοβαρούς ισχυρισμούς που συνδέονται με Λίβυους κατασκόπους, τρομοκράτες, εμπόρους όπλων και φήμες ότι εκατομμύρια ευρώ στάλθηκαν από τον Καντάφι στο Παρίσι σε βαλίτσες.

Ο Σαρκοζί έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα.

Πηγή: news247.gr