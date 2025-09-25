Απίστευτος Τραμπ: Ξεκρέμασε πορτρέτο του Μπάιντεν από τον Λευκό Οίκο και κρέμασε... αυτόματο στιλό (vid)

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Στον διάδρομο του Λευκού Οίκου που βρίσκονται αναρτημένα τα πορτρέτα των προέδρων της Αμερικής λείπει αυτό του Τζο Μπάιντεν.

Όπως θα δείτε και σε βίντεο που ακολοθεί, στη θέση του Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε μια φωτογραφία ενός αυτόματου στιλό.

Τη συζήτηση με το αυτόματο στιλό είχε ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια των τελευταίων μηνών της θητείας Μπάιντεν, καθώς τον ειρωνευόταν πως δεν έβαζε ο ίδιος τις υπογραφές αλλά τη δουλειά την έκανε... αυτόματο στιλό.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

«Το Προεδρικό Μονοπάτι της Δόξας έφτασε στη Στοά της Δυτικής Πτέρυγας» έγραψε η ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας, Μάργκο Μάρτιν, σε ανάρτησή της στο Χ την Τετάρτη, συνοδεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται ασπρόμαυρα πορτρέτα προέδρων μέσα σε χρυσές κορνίζες κατά μήκος της στοάς.

🚨NEW AT THE WHITE HOUSE pic.twitter.com/tTXQnkQp5f — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2025

