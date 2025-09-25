Ρωσία: Ζημιές υπέστη αεροσκάφος μετά από επαφή με άλλο αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Μόσχας

Ένα αεροσκάφος της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Rossiya υπέστη ζημιές στην ουρά του, έπειτα από επαφή με άλλο αεροσκάφος στον τροχόδρομο του αεροδρομίου Σερεμέτιεβο της Μόσχας, το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς το ρωσικό αεροσκάφος τύπου Sukhoi Superjet ετοιμαζόταν για απογείωση με προορισμό την Αγία Πετρούπολη. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Αν και οι ρωσικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως την ταυτότητα του δεύτερου αεροσκάφους, ανεπίσημες πληροφορίες από ρωσικά κανάλια στο Telegram αναφέρουν ότι πρόκειται για κινεζικό Airbus A330 της Air Hainan, με προορισμό το Πεκίνο.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

Πηγή: ertnews.gr