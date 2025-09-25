Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ εξαιτίας drones στην περιοχή

Νέες πτήσεις drones σε αεροδρόμιο της Δανίας

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.

Έτοιμη να παρέμβει η αστυνομία

Η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης εξετάζει την πιθανότητα να κατεβάσει (με τεχνητά μέσα) τα drones που εντοπίστηκαν στην περιοχή, εφόσον αυτό κριθεί ασφαλές.

Όπως δήλωσε ο αστυνομικός αρχιεπιθεωρητής Γέσπερ Μπέιγκορ, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το μέγεθος των drones ή για το αν οι χειριστές τους βρίσκονται κοντά.

Παράλληλα, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία απειλή για τους επιβάτες του αεροδρομίου ή τους κατοίκους της περιοχής. «Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και η αστυνομία βρίσκεται στο σημείο με ισχυρή δύναμη», ανέφερε, προσθέτοντας πως στόχος είναι ο εντοπισμός των χειριστών των drones.

Πηγή: newsbomb.gr