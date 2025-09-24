Ρούμπιο σε Λαβρόφ: «Σταματήστε το μακελειό στην Ουκρανία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε ευθέως τον Σεργκέι Λαβρόφ να σταματήσει το «μακελειό» στην Ουκρανία, την ώρα που η Ουάσινγκτον αυστηροποιεί τη στάση απέναντι στη Μόσχα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας «επανέλαβε την έκκληση του προέδρου Τραμπ να σταματήσει το μακελειό» και σημείωσε ότι είναι αναγκαίο η Μόσχα «να λάβει σημαντικά μέτρα για τη βιώσιμη διευθέτηση της σύγκρουσης», υπογράμμμισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα οι δύο υπουργοί.

Λαβρόφ και Ρούμπιο συναντήθηκαν σε ένα ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συζήτησαν επί περίπου 50 λεπτά.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη και «ίσως ακόμη περισσότερα» στον πόλεμο με τη Ρωσία, κάνοντας στροφή 180 μοιρών στην προσέγγιση, αφού επί μήνες επέμενε ότι η Ουκρανία θα έπρεπε πιθανότατα να παραχωρήσει εδάφη.

Η Ρωσία πάντως διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα εδάφη της και προειδοποίησε ότι σκοπεύει να συνεχίσει τον πόλεμο που ξεκίνησε την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο Ρούμπιο, μιλώντας την Τρίτη (23/09) στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστήριξε ότι ο πόλεμος δεν μπορεί να τερματιστεί με στρατιωτικά μέσα αλλά μόνο «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

