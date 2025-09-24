Ο χλιδάτος γάμος δισεκατομμυριούχου των crypto στη Γαλλία - Λαμπεροί καλεσμένοι, τραγούδησε ο Κρις Μάρτιν (pics)

Ένα πολυτελές θέρετρο στη Νότια Γαλλία, μια λίστα καλεσμένων VIP και μια live εμφάνιση από τον Κρις Μάρτιν των Coldplay έκαναν τον γάμο του δισεκατομμυριούχου των κρυπτονομισμάτων Μπραντ Γκάρλινγκχαουζ αξέχαστο.

