Αποκαλύψεις σοκ για τον πατέρα του Μασκ - Κατηγορείται για κακοποίηση πέντε παιδιών του

Ένα νέο κύμα αποκαλύψεων έρχεται να ρίξει φως στη σκοτεινή οικογενειακή ιστορία του Έλον Μασκ, με επίκεντρο τον πατέρα του, Έρολ, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σεξουαλικών κακοποιήσεων που φέρεται να διήρκεσαν τρεις δεκαετίες και αφορούν πέντε από τα παιδιά του.

Οι καταγγελίες, που χρονολογούνται από το 1993, περιλαμβάνουν ακόμη και την περίπτωση μιας θετής κόρης, Τζάνα Μπεζουιντενχάουτ, την οποία φέρεται να άγγιξε όταν ήταν 4 ετών και αργότερα απέκτησε παιδί μαζί της – σαράντα χρόνια νεότερή του.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε περισσότερες από 50 προσωπικές επιστολές και emails και μίλησαν με συγγενείς, οι κατηγορίες αυτές εξηγούν γιατί ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έχει κρατήσει αποστάσεις από τον πατέρα του.

Παρά την έντονη παρουσία του στα social media, ο Μασκ έχει σπάνια μιλήσει για τη σχέση του με τον πατέρα του, η οποία χαρακτηρίζεται ως τεταμένη.

«Μύριζε το εσώρουχό μου»

Οι καταγγελίες εκτείνονται από το 1993, όταν η τότε 4χρονη θετή του κόρη αποκάλυψε σε συγγενείς ότι εκείνος την είχε αγγίξει στο σπίτι της οικογένειας στην Πρετόρια. Δέκα χρόνια αργότερα, η ίδια κατήγγειλε πως τον έπιασε να μυρίζει το εσώρουχό της.

Όταν μεγάλωσε, παραδέχθηκε ότι έκανε παιδί μαζί του, ενώ πάλευε με προβλήματα εθισμού, την ώρα που η μητέρα της –η οποία είχε παντρευτεί τον Έρολ δύο φορές– αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.

Άλλα μέλη της οικογένειας τον κατηγορούν επίσης για κακοποίηση ενός θετού γιου και δύο κοριτσιών του. Πριν από δύο χρόνια, ο τότε 5χρονος γιος του κατήγγειλε ότι ο πατέρας του άγγιξε τα οπίσθιά του, γεγονός που κινητοποίησε συγγενείς και τις υπηρεσίες πρόνοιας, σύμφωνα με τους New York Times.

Η επιστολή προς τον Έλον Μασκ

Μέσα σε τρεις δεκαετίες έγιναν τρεις ξεχωριστές αστυνομικές έρευνες, χωρίς καμία να οδηγήσει σε καταδίκη. Ορισμένες κατέληξαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ η κατάληξη μίας τρίτης δεν έχει γίνει γνωστή.

Σε μια πεντασέλιδη επιστολή προς τον Έλον γύρω στο 2010, συγγενής του περιέγραφε τις καταγγελίες και τον ικέτευε να βοηθήσει: «Χρειαζόμαστε πραγματικά τη συμβουλή, τη βοήθεια και την καθοδήγησή σου σε αυτά τα ζητήματα, γιατί καθημερινά βλέπουμε αυτά τα παιδιά να υποφέρουν».

Δεν είναι γνωστό αν ο Έλον διάβασε την επιστολή, αλλά η βοηθός του επικοινώνησε με συγγενή του έπειτα από παρόμοια αιτήματα.

Ο ίδιος παρείχε οικονομική βοήθεια σε δύο ετεροθαλείς αδελφές του και μια πρώην μητριά του, ενώ κατέβαλε μηνιαία στήριξη σε μια πρώην θετή του αδελφή. Μάλιστα, επιχείρησε να κρατήσει τα ετεροθαλή αδέλφια του στην Καλιφόρνια, μακριά από τον πατέρα του.

«Τεράστια πληγή στην οικογένειά μας»

Συγγενείς περιγράφουν ότι ο Έρολ έχει «αφήσει μια τεράστια πληγή στην οικογένειά μας», όπως είπε χαρακτηριστικά η Έλμι Σμιτ, αδελφή της τρίτης συζύγου του. Ο ίδιος, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά τις καταγγελίες μιλώντας στους New York Times, λέγοντας πως συγγενείς «βάζουν τα παιδιά να λένε ψέματα» για να αποσπάσουν χρήματα από τον Έλον.

Ο Έρολ χαρακτήρισε τις καταγγελίες «ψευδείς και ανοησίες στο έπακρο» και ισχυρίστηκε ότι διατηρεί «πολύ στενή» σχέση με τον γιο του.

Σε email που έστειλε, παραδέχθηκε ότι γνώριζε μόνο για μία κατηγορία, αν και φέρεται να έδωσε εξηγήσεις και για άλλες δύο.

Οι γάμοι του Έρολ Μασκ

Ο Έρολ Μασκ σπούδασε ηλεκτρομηχανολογία στην Πρετόρια, ενώ είχε επιτυχημένη επιχειρηματική δράση και συμμετείχε στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής. Παντρεύτηκε τρεις φορές και απέκτησε τουλάχιστον εννέα παιδιά, περιλαμβανομένων των θετών.

Με τη δεύτερη σύζυγό, την οποία ξαναπαντρεύτηκε (ο τρίτος γάμος του) τη Μαρί Μπεζουιντενχάουτ, δημιουργήθηκε ένα περίπλοκο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς η Μαρί είχε τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο.

Το 1993, η τότε θετή του κόρη αποκάλυψε για πρώτη φορά την κακοποίηση, οδηγώντας σε αστυνομική έρευνα που αργότερα αποσύρθηκε στο πλαίσιο διαζυγίου. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, η υπόθεση περιπλέκονταν με νέες καταγγελίες – από τις αναφορές ότι μύριζε τα εσώρουχα της θετής του κόρης, μέχρι καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά από ανήλικους.

Σε μια περίπτωση εκδόθηκαν περιοριστικά μέτρα εναντίον του.

Για την κακοποίηση της θετής κόρης του: «Το ένα έφερε το άλλο»

Παρά τις καταγγελίες, ο ίδιος έχει αρνηθεί τα πάντα, ακόμη και όταν το 2009 η θετή του κόρη, σε ηλικία 21 ετών, κατέθεσε αίτηση για προσωρινά περιοριστικά μέτρά δηλώνοντας: «Δεν θέλω να του επιτραπεί να πλησιάσει κοντά μου».

Εκείνη τον κατηγόρησε επίσης για κακοποίηση των δύο θυγατέρων του και του θετού του γιου, που πέθανε το 2006. Ο Έρολ αποκάλεσε τους ισχυρισμούς «ανοησίες» και «παράλογους».

Η ίδια, έπειτα από τις τραυματικές εμπειρίες, έπεσε στα ναρκωτικά και βρέθηκε άστεγη πριν μπει σε κέντρο απεξάρτησης, με τα έξοδα να καλύπτονται από τον Έλον.

Σε μια σπάνια συνέντευξη το 2018, ο Έρολ παραδέχθηκε ότι ήρθε σε ερωτική επαφή με τη θετή του κόρη, δηλώνοντας: «Το ένα έφερε το άλλο – μπορείς να το πεις σχέδιο του Θεού ή της φύσης».

Υποστήριξε ότι απέκτησαν δύο παιδιά το 2017 και το 2019, αν και η ίδια είπε στους New York Times ότι έχουν μόνο ένα παιδί. Το 2022, ο γιος τους, τότε 5 ετών, είπε σε συγγενείς ότι ο πατέρας του τον είχε αγγίξει.

«Είπε, “Ο μπαμπάς πιάνει τον πισινό του”», έγραψε σε μήνυμα η γιαγιά του, Μαρί Μπεζουιντενχάουτ, προσθέτοντας: «Ούρλιαζε: “όχι μπαμπά”».

Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής επιβεβαίωσε έρευνα για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, η οποία όμως έκλεισε λόγω έλλειψης στοιχείων. Ο ίδιος απέρριψε και αυτήν την υπόθεση, λέγοντας: «Δεν υπήρχαν στοιχεία γιατί είναι ανοησίες».

Τι λέει ο Έλον

Οι αποκαλύψεις έχουν επηρεάσει βαθιά τον Έλον Μασκ. Σε βιογραφία του Γουόλτερ Άιζακσον το 2023, ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ένιωσε «αηδία και οργή» όταν έμαθε ότι ο πατέρας του απέκτησε παιδί με τη θετή του κόρη.

Σε συνέντευξή του το 2017 στο περιοδικό Rolling Stone, είχε ξεσπάσει σε δάκρυα, κατηγορώντας τον πατέρα του πως είχε κάνει «σχεδόν κάθε κακό πράγμα που μπορείς να φανταστείς».

