Η ιστορία του Night Stalker: Ο κατά συρροή βιαστής που συνελήφθη 30 χρόνια μετά χάρη σε ένα ποτήρι μπύρας

Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ένας άγνωστος (τότε) άνδρας τρομοκρατούσε γυναίκες στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς καταζητούνταν για τουλάχιστον 8 βιασμούς.

Παντού στη χώρα είχαν τοποθετήσει ένα σκίτσο του, βασισμένο σε μαρτυρίες των θυμάτων του, στο οποίο αναγραφόταν η ερώτηση: «Γνωρίζετε αυτό το άτομο; Αναζητείται κατά συρροή βιαστής για επτά πιθανές επιθέσεις». Για τους κατά συρροή βιασμούς που διέπραξε, του έδωσαν το «παρατσούκλι» «Night Stalker της Αυστραλίας» ή «Moore Park rapist» (ο βιαστής του πάρκου Μουρ) – όπου είχε παγιδεύσει αρκετά από τα θύματά του.

Ωστόσο, δεν ήταν παρά του 2024, που χάρη στην ανάπτυξη της τεχνολογίας DNA, ο δράστης τελικά συνελήφθη και το σκίτσο απέκτησε τελικά ταυτότητα: Γκλεν Γκάρι Κάμερον.

Ο 61χρονος πλέον Κάμερον ομολόγησε σήμερα την ενοχή του δικαστήριο Downing Centre του Σίδνεϊ για 13 κατηγορίες για βιασμούς τουλάχιστον οκτώ γυναικών, που διαπράχθηκαν όταν ήταν 20 ετών.

Η δράση του «βιαστή του πάρκου Μουρ»

Ο Γκλεν Γκάρι Κάμερον παρέσυρε τις γυναίκες προσφέροντάς τους δουλειά ως μοντέλα, μέσα από ψεύτικες αγγελίες ή ως καθαρίστριες, σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει δημοσίευμα του Guardian.

Οι περισσότερες γυναίκες παρασύρθηκαν να τον ακολουθήσουν στο πάρκο Μουρ, ένα μεγάλο πάρκο στα ανατολικά του Σίδνεϊ. Όταν έφταναν εκεί, ο Κάμερον έβγαζε ένα μαχαίρι και τις κακοποίησε σεξουαλικά, αναγκάζοντας μερικές από αυτές να ποζάρουν, έπειτα για φωτογραφίες. Αφού τελείωνε, τις άφηνε να φύγουν.

Χαρακτηριστικά, το πέμπτο θύμα του, μία κοπέλα τότε 24 ετών, το εντόπισε καθώς έμπαινε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.«Υπήρχε μια άλλη κοπέλα που έκανε τον καθαρισμό, αλλά έκαψε το δέρμα της και μόλις την πήγα στο νοσοκομείο. Χρειάζομαι κάποιον να με βοηθήσει να καθαρίσω το γραφείο τώρα», της είπε και η κοπέλα συμφώνησε, καθώς είχε χάσει τη δουλειά της την προηγούμενη μέρα.

Η ηλικία των θυμάτων του ποίκιλλε. Η νεότερη ήταν 17 ετών και η μεγαλύτερη 45, όταν εκείνος τις βίασε. Αρκετές από αυτές ήταν ασιατικής καταγωγής και οι περισσότερες γυναίκες βρισκόταν κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό, καθ' οδόν προς κάποιο προορισμό, όταν ο Κάμερον τις προσέγγιζε.

Σταμάτησε τις επιθέσεις τον Μάιο του 1993 – όταν βίασε το 8ο και τελευταίο θύμα του. Εκείνη τη χρονιά είχε στηθεί ειδική ομάδα για τον εντοπισμό του.

Το ποτήρι μπύρας που βοήθησε στον εντοπισμό του

Ο ίδιος ο Γκλεν Γκάρι Κάμερον στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Κάμερον άρχισε να εργάζεται σε γραφείο κηδειών στο Newtown. Είχε υπηρετήσει στο στρατό, αλλά απολύθηκε μετά από ένα χρόνο για χρήση ναρκωτικών και αδικαιολόγητη απουσία.

Μετά την απόλυσή του, έμεινε άστεγος, κοιμόταν στο αυτοκίνητό του και έκανε έντονη χρήση ναρκωτικών.

Ενώ πραγματοποιούσε κρυφά τις επιθέσεις, είχε σχέση με μια γυναίκα την οποία τελικά παντρεύτηκε και με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, ένα το 1993 – τη χρονιά που βίασε το τελευταίο θύμα του - και ένα το 1998. Γνώρισε τη δεύτερη σύζυγό του το 2008 ή το 2009, αφού αυτή είχε μετακομίσει στην Αυστραλία από την Ταϊλάνδη. Περίπου το 2012-2013, το ζευγάρι μετακόμισε στο Άλις Σπρινγκς.

Τον Ιούλιο του 2022, σχεδόν 29 χρόνια μετά τη διάλυση της ειδικής ομάδας, η Strike Force Girtab ιδρύθηκε από την ομάδα σεξουαλικών εγκλημάτων της Νέας Νότιας Ουαλίας για να διερευνήσει το DNA που συνδέεται με τα οκτώ θύματα του Κάμερον.

Η ειδική ομάδα ακολούθησε μια πρωτοβουλία της αστυνομίας για τον εντοπισμό και την επανεξέταση ιστορικών σεξουαλικών επιθέσεων. Συνέδεσε τέσσερις από τις υποθέσεις με το ίδιο DNA που είχαν συλλέξει. Κάνοντας μία γενεαολογική αναζήτηση βάση του γενετικού υλικού, οι Αρχές ανακάλυψαν ότι η κόρη του Κάμερον συνδεόταν συγγενικά με τον δράστη.

Τελικά, τον Ιανουάριο του 2024, αφού έμαθε ότι ο Κάμερον ταξίδευε από το Άλις Σπρινγκς στην Ταϊλάνδη, η αστυνομία οργάνωσε μια επιχείρηση στο διεθνές αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο, η αστυνομία πήρε κρυφά ένα ποτήρι και ένα πιρούνι που είχε χρησιμοποιήσει ο Κάμερον, για να ελέγξει αν το DNA ταίριαζε.

Λίγο αργότερα συνελήφθη.

Δεν παραδεχόταν την ενοχή του

Στην αρχή, ο ίδιος αρνούνταν τις κατηγορίες.

«Νομίζω ότι στα πρώτα μου χρόνια, ειδικά στα τέλη της εφηβείας και στα πρώτα μου 20, ήμουν πολύ απερίσκεπτος. Δεν με ένοιαζε αν ζούσα ή πέθαινα, τέτοια πράγματα», είπε ο Κάμερον στην αστυνομία μετά τη σύλληψή του.

Όταν ο Κάμερον κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες του πρώτου θύματός του, είπε στην αστυνομία: «Όχι. Όχι, σίγουρα όχι. Δεν θα το έκανα, δεν μοιάζει καθόλου με κάτι που θα έκανα. Αν το DNA μου βρίσκεται σε εκείνη την κυρία, προφανώς είχα σεξουαλική επαφή μαζί της, εντάξει. Αλλά αυτό είναι το μόνο που ξέρω... Έχω κάνει σεξ με πολλές γυναίκες. Ξέρω ότι ακούγομαι σαν ανήθικος, αλλά το έκανα λόγω των ανθρώπων με τους οποίους ήμουν και των πραγμάτων στα οποία εμπλέκομαι».

Ο Κάμερον αρχικά αντιμετώπιζε 36 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων 19 κατηγοριών για βαριά σεξουαλική επίθεση και οκτώ κατηγοριών για άσεμνη επίθεση.

Την Τρίτη, ομολόγησε την ενοχή του για 11 κατηγορίες βαριάς σεξουαλικής επίθεσης, μία κατηγορία απόπειρας βαριάς επίθεσης και μία κατηγορία άσεμνης επίθεσης.

Η επιβολή της ποινής στον Κάμερον έχει προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου.

