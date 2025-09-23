MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ μπλόκαρε τον Μακρόν -«Μάντεψε, εγκλωβίστηκα εξαιτίας σου», του είπε στο τηλέφωνο, δείτε βίντεο

0
Σε άβολη θέση βρέθηκε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στην Νέα Υόρκη καθώς αναγκάστηκε να τηλεφωνήσει στον Ντόναλντ Τραμπ για να μπορέσει να περάσει από τα αστυνομικά μπλόκα.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ μπλόκαρε τον Μακρόν -«Μάντεψε, εγκλωβίστηκα εξαιτίας σου», του είπε στο τηλέφωνο, δείτε βίντεο