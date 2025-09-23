Αναβολή... στο 90' για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Αναβλήθηκε τελευταία στιγμή η προγραμματισμένη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο ομόλογό του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Η πολυναμενόμενη συνάντηση των δύο ηγετών αναβλήθηκε μετά από αίτημα της τουρκικής πλευράς, λόγω της συμμετοχής του Τούρκου προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει σήμερα (23/9) στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως έγινε γνωστό, αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες ημέρες στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η απεσταλμένη του OPEN στη Νέα Υόρκη, Έφη Κουτσοκώστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν προγραμματισμένο να παραβρεθεί στη διάσκεψη των αραβικών χωρών, η οποία όμως με ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ μετατέθηκε για μισή ώρα αργότερα. Ως αποτέλεσμα, η διάσκεψη θα εξελίσσεται την ώρα που ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η τουρκική πλευρά ειδοποίησε εγκαίρως την ελληνική και οι δύο αντιπροσωπείες αναζητούν νέα ημερομηνία τις επόμενες ημέρες με βάση το πρόγραμμα των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη.

Παρόλα αυτά, οι μόνες διαθέσιμες ώρες, ενδεχομένως, είναι το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του OPEN.

