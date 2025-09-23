«Με σταμάτησαν στη Νέα Υόρκη για να περάσει η πομπή σου»: Το τηλεφώνημα του Μακρόν στον Τραμπ (vid)

Ακόμα και οι πρόεδροι που έχουν συνηθίσει να κλείνουν οι δρόμοι για να περάσουν οι λιμουζίνες που τους μεταφέρουν, έχουν και δύσκολες στιγμές.

Απόδειξη το παρακάτω περιστατικό με... θύμα τον Εμάνουελ Μακρόν και θύτη τον Ντόναλντ Τραμπ. Χθες βράδυ στη Νέα Υόρκη, μετά το τέλος της συνεδρίασης του ΟΗΕ, ο Γάλλος πρόεδρος έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σταματήσουν τον Μακρόν για να περάσει η αυτοκινητοπομπή και μάλιστα ένας εξ αυτών του ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, ο αστυνομικός εμφανώς αγχωμένος ζητάει συγγνώμη από τον Πρόεδρο της Γαλλίας γιατί σταμάτησαν την αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ.

«Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός.

New York police stopped Macron’s motorcade to let Trump pass



In New York, police stopped the French president’s motorcade as the road was closed for Trump’s passage. Macron got out of the car, called Trump, and jokingly asked him to “clear the way.” pic.twitter.com/qO170xUpy5 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 23, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν πτοήθηκε και του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω», εννοώντας τον Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος πήρε στον κινητό τον Αμερικανό ομόλογό του και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».

Ο Μακρόν δεν πτοήθηκε πάντως και το έκοψε... ποδαράτο, με αρκετούς περαστικούς να τον αναγνωρίζουν σαστισμένοι και κάποιους εξ αυτών να του ζητούν να βγουν μια φωτογραφία μαζί.