Ο serial killer που θεωρείται χειρότερος από τον Τζέφρι Ντάμερ και τα 10.000 αταυτοποίητα λείψανα

Ο ιατροδικαστής που προσπαθεί να ταυτοποιήσει τα θύματα ενός από τους χειρότερους κατά συρροή δολοφόνους των Ηνωμένων Πολιτειών εγείρει ανησυχητικά ερωτήματα σχετικά με τη φερόμενη αυτοκτονία του δράστη και με ορισμένα χαμένα στοιχεία της υπόθεσης.

Ο Χερμπ Μπάουμστερ θεωρείται ότι σκότωσε περίπου 25 νεαρούς άνδρες κατά τη διάρκεια της αιματηρής δράσης του στην Ιντιανάπολις στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Καθημερινά, ο παντρεμένος πατέρας τριών παιδιών παρουσιαζόταν ως οικογενειάρχης και πλούσιος ιδιοκτήτης αρκετών καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών.

Ωστόσο, τα βράδια συναντούσε νεαρούς άνδρες σε γκέι μπαρ στο κέντρο της Ιντιανάπολις και τους οδηγούσε στην ιδιοκτησία του, το Fox Hollow Farm, έκτασης 18 στρεμμάτων, όπου τους σκότωνε, έκαιγε τα λείψανά τους και διασκορπούσε τα καμένα οστά γύρω από την περιουσία.

Όταν η Αστυνομία τον εντόπισε και ερεύνησε το σπίτι του το καλοκαίρι του 1996, ο Μπάουμστερ εγκατέλειψε την Ιντιανάπολις. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Ιουλίου 1996, βρέθηκε νεκρός σε ένα πάρκο στον Καναδά από φερόμενο αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι, αφήνοντας πίσω του ένα σημείωμα αυτοκτονίας που δεν ανέφερε τα εγκλήματά του.

Ωστόσο, ο Τζεφ Τζέλισον, ιατροδικαστής της κομητείας Χάμιλτον, που εργάζεται για την ταυτοποίηση όλων των θυμάτων του δολοφόνου μεταξύ 10.000 ανθρώπινων λειψάνων, εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Μπάουμστερ αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τον Τζέλισον, ο Μπάουμστερ ενδέχεται να δολοφονήθηκε για να σιγήσει, ενώ υπάρχουν ακόμα ανεξιχνίαστες πτυχές των φόνων στο Fox Hollow Farm.

«Υπάρχει ένα ερώτημα σχετικά με την πραγματική αυτοκτονία και το σημείωμα αυτοκτονίας», δήλωσε ο Τζέλισον στην Daily Mail.

Μιλώντας στο CrimeCon στο Ντένβερ, ο Τζέλισον ανέφερε: «Υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο του Μπάουμστερ. Αυτοκτόνησε ή κάποιος τον σκότωσε για να καλύψει την υπόθεση;».

Ο Στιβ Άινσγουορθ, συνταξιούχος ντετέκτιβ του Boulder County και ερευνητής σκληρών υποθέσεων, συμφώνησε και δήλωσε ότι «υπάρχει ζήτημα αν αυτοκτόνησε. Μια αυτοκτονία είναι εύκολο να στηθεί, αλλά υπάρχουν ενδείξεις που πρέπει να εξεταστούν». Ο Τζέλισον αποκάλυψε επίσης ότι λείπουν στοιχεία από την υπόθεση τα οποία πιθανώς πουλήθηκαν από αστυνομικούς σε συλλέκτες.

Ο τρέχων ιδιοκτήτης του Fox Hollow Farm, ιστορικός της υπόθεσης, ισχυρίστηκε ότι κάποιος εμπλεκόμενος στην αρχική έρευνα του 1996 προσπάθησε να του πουλήσει στοιχεία. Ο Τζέλισον γνωρίζει ότι ο ιδιοκτήτης διαθέτει ένα κουτί με φωτογραφίες από την ποινική υπόθεση και έχει μοιραστεί κάποιες με την ομάδα του.

Τόσο ο Τζέλισον όσο και ο Άινσγουορθ πιστεύουν ότι ο Μπάουμστερ πιθανότατα είχε συνεργό στους φόνους. Ο Τζέλισον αναρωτήθηκε: «Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μεταφέρει όλα αυτά τα σώματα στο δάσος και να σκοτώσει τόσους ανθρώπους μόνος του;».

Ο Άινσγουορθ πρόσθεσε: «Χωρίς αμφιβολία, υπήρχε συνεργός, τουλάχιστον για να μεταφέρει τα σώματα». Ο Έρικ Πράνγκερ, ξάδερφος του θύματος Άλεν Λίβινγκστον, είχε μοιραστεί παλαιότερα την ίδια πεποίθηση με την Daily Mail, δηλώνοντας ότι ως εργαζόμενος σε γραφείο τελετών δεν πιστεύει ότι ο Μπάουμστερ θα μπορούσε να διαχειριστεί όλα τα σώματα μόνος του.

Στη σειρά του ABC News Studios, ο Άινσγουορθ ανέφερε ότι ο Μαρκ Γκούντιγιαρ, που είχε καταφέρει να δραπετεύσει από τη «φωλιά» του Μπάουμστερ, γνώριζε περισσότερα από όσα θα μπορούσε να γνωρίζει θύμα. Η Αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει τον Μπάουμστερ μετά από μαρτυρία του Γκούντιγιαρ, όμως η ιστορία του άλλαξε αρκετές φορές, ενώ μάρτυρες υποδεικνύουν πιθανή συμμετοχή του.

Το 1997, ο Λερόι Μπρέι κατέθεσε ότι είχε δει τον Μπάουμστερ να πυροβολεί έναν άνδρα, ενώ ο Γκούντιγιαρ τον κρατούσε. Ο δικηγόρος του Μπάουμστερ ανέφερε ότι ο δράστης είχε εμπλακεί με έναν «πολύ κακό τύπο», τον Μαρκ Γκούντιγιαρ. Ο Γκούντιγιαρ αρνείται κάθε ανάμειξη και δεν έχει κατηγορηθεί. «Είναι ακόμα εκεί έξω», δήλωσε ο Τζέλισον.

Τρεις δεκαετίες μετά, ο αριθμός των θυμάτων και οι ταυτότητές τους παραμένουν ασαφείς. Το 1996 είχαν ταυτοποιηθεί μόνο οκτώ θύματα: Τζόνι Μπάγιερ, Τζεφ Τζόουνς, Ρίτσαρντ Χάμιλτον Τζούνιορ, Στίβεν Χέιλ, Άλεν Μπρούσαρντ, Ρότζερ Γκούντλετ, Μάικ Κερν και Μανουέλ Ρεσέντες.

Με τον θάνατο του Μπάουμστερ, η υπόθεση έκλεισε το 1998, αφήνοντας περίπου 10.000 καμένα και κακοποιημένα ανθρώπινα λείψανα ανέπαφα και αταυτοποίητα. Το 2022, ο Τζέλισον ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των υπολειπόμενων θυμάτων και την παροχή απαντήσεων στις οικογένειες των αγνοούμενων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα για αταυτοποίητα ανθρώπινα λείψανα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Μιλώντας στο CrimeCon, ο Τζέλισον αποκάλυψε ότι αντιμετώπισε αντίσταση από το τοπικό γραφείο του σερίφη όταν αποφάσισε να ξεκινήσει την έρευνα. «Όταν άνοιξα ξανά την υπόθεση, το πρώτο που έκανα ήταν να καλέσω το γραφείο του σερίφη για να πάρω τα αρχεία της υπόθεσης. Αντέδρασαν και όταν τα πήρα, ήταν λογοκριμένα», δήλωσε.

Πρόσθεσε ότι «η δουλειά μου είναι να ταυτοποιήσω τους ανθρώπους, αλλά τα ονόματα και οι διευθύνσεις… οτιδήποτε θα με βοηθούσε να ταυτοποιήσω κάποιον ήταν λογοκριμένο». Παρά τις δυσκολίες, ο Τζέλισον δεσμεύτηκε: «Δεν θα σταματήσουμε».

Από τότε που ξεκίνησε η έρευνα, δύο ακόμα θύματα, Άλεν Λίβινγκστον και Ντάνιελ Χάλοραν, έχουν ταυτοποιηθεί και οι οικογένειές τους έλαβαν απαντήσεις μετά από τόσα χρόνια.

Τρία ακόμα θύματα βρέθηκαν και τα προφίλ DNA τους δεν ταιριάζουν με κανένα από τα δείγματα DNA που είχαν υποβληθεί από οικογένειες αγνοουμένων, ενώ τώρα έχουν σταλεί στο εργαστήριο Othram για σύγκριση με βάσεις δεδομένων γενετικής γενεαλογίας.

Αν και τα ονόματά τους δεν έχουν αποδοθεί ακόμα, ο Τζέλισον δήλωσε ότι θεωρεί ζήτημα μηνών να γίνει η ταυτοποίηση. Εκτιμάται ότι περίπου 25 θύματα βρέθηκαν στην ιδιοκτησία Fox Hollow Farm, καθιστώντας τη δράση του Μπάουμστερ ακόμα χειρότερη και από αυτή του Τζέφρι Ντάμερ.

