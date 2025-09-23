Ο Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση παρακεταμόλης χωρίς επιστημονική απόδειξη

Οι γιατροί στις ΗΠΑ θα λάβουν σύντομα τη συμβουλή να μην συνταγογραφούν το παυσίπονο Tylenol (παρακεταμόλη) σε έγκυες γυναίκες, δήλωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος μια αμφισβητούμενη σχέση μεταξύ του φαρμάκου και του αυτισμού.

Ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση τα ξημερώματα της Τρίτης στο Οβάλ Γραφείο μαζί με τον Υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η λήψη παρακεταμόλης, του κύριου συστατικού του Tylenol, γνωστού στις ΗΠΑ και ως ακεταμινοφαίνη, «δεν είναι καλή» και ότι οι έγκυες γυναίκες πρέπει να το λαμβάνουν μόνο σε περιπτώσεις υψηλού πυρετού.

«Σύμφωνα με μια φήμη – και δεν ξέρω αν ισχύει – δεν έχουν παρακεταμόλη στην Κούβα επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν παρακεταμόλη. Λοιπόν, δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», είπε ο Τραμπ.



Έφερε επίσης ως παράδειγμα την αδελφότητα των Άμις που απορρίπτει τις καινοτομίες και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. «Πάρτε για παράδειγμα τους Άμις. Δεν έχουν σχεδόν καθόλου αυτισμό», συνέχισε ο αμερικανός πρόεδρος.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δυσκολεύτηκε να προφέρει τη λέξη «ακεταμινοφαίνη» (παρακεταμόλη), δραστική ουσία του σκευάσματος Tylenol που συμβούλευσε τις εγκύους να αποφεύγουν. «Μην το πάρετε», επέμεινε αρκετές φορές, προτρέποντας τις γυναίκες να σφίξουν τα δόντια και να κάνουν υπομονή, χωρίς να αναφερθεί σε εναλλακτικές για την ανακούφιση του πόνου ή του πυρετού κατά την εγκυμοσύνη.

Στρεφόμενος προς τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό αντιεμβολιαστή, συμπλήρωσε: «Ο Μπόμπι θέλει να είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός».

«Γιατρός δεν είμαι, αλλά καταθέτω τη γνώμη μου», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η πρώτη αντίδραση για την ανακοίνωση Τραμπ

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει μια σχέση μεταξύ της λήψης Tylenol από έγκυες γυναίκες και του αυτισμού, αλλά τα ευρήματα αυτά είναι ασυνεπή και ασαφή. Η Kenvue, η εταιρεία που παράγει το Tylenol, έχει υπερασπιστεί τη χρήση του φαρμάκου σε έγκυες γυναίκες.

Σε δήλωση προς το BBC, ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι ανεξάρτητες, αξιόπιστες επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν σαφώς ότι η λήψη ακεταμινοφαίνης δεν προκαλεί αυτισμό. Διαφωνούμε έντονα με οποιαδήποτε αντίθετη άποψη και ανησυχούμε βαθιά για τον κίνδυνο που αυτό ενέχει για την υγεία των εγκύων γυναικών».