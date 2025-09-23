Η Χαμάς εκτελεί τρεις Παλαιστίνιους «συνεργάτες του Ισραήλ» - Σοκάρει το βίντεο

Σοκάρει βίντεο που κυκλοφόρησε στο Telegram το οποίο και παρουσιάζει τη δημόσια εκτέλεση τριών Παλαιστίνιων που κατηγορήθηκαν από τη Χαμάς ότι λειτουργούσαν ως «συνεργάτες του Ισραήλ».

Στο βίντεο, ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα στέκονται μπροστά από τρεις άνδρες με δεμένα μάτια, οι οποίοι βρίσκονται γονατισμένοι στο έδαφος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Το συγκεντρωμένο πλήθος φωνάζει «Αλλάχ Ακμπάρ», την ώρα που ένας από τους ενόπλους δηλώνει: «συνεργάτες που πρόδωσαν την πατρίδα τους και έδωσαν το χέρι στην κατοχή για να σκοτώσουν τον λαό τους».

Οι τρεις άνδρες εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι και στο σώμα ενώ, σύμφωνα με διεθνείς αναφορές, πάνω στα άψυχα σώματά τους τοποθετήθηκαν χειρόγραφα σημειώματα στα αραβικά που έγραφαν, «η προδοσία σας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Σας περιμένει σκληρή τιμωρία».

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday.



Mehdi Hasan? Not a word.



Ana Kasparian? Not a word.



Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF — Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο Ynet πάνω στις σορούς των εκτελεσθέντων υπήρχε κι ένα άλλο χαρτί, όπου αναγράφονταν, «Μισθοφόροι του σπαθιού – ήρθε η ώρα να σας κόψουμε τα κεφάλια». Η Χαμάς, από πλευράς της, υποστήριξε πως, στην εκτέλεση συμμετείχαν και μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ και των Ταξιαρχιών των Μουτζαχεντίν.

Πηγή: ethnos.gr