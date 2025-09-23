Νίκη του UCLA κατά του Τραμπ: Δικαστική απόφαση διέταξε την επιστροφή της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το Πανεπιστήμιο είχε προσφύγει στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης να περικόψει τη χρηματοδότηση παραβίαζε τις αρχές της ελεύθερης και ανεξάρτητης λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε τη Δευτέρα, την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει τις παγωμένες ομοσπονδιακές χρηματοδοτήσεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Λος Άντζελες (UCLA), σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η απόφαση αφορά μια σειρά από μέτρα που επιβλήθηκαν στην ανώτατη εκπαίδευση από τον Τραμπ, όπου η κυβέρνηση είχε αναστείλει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν συμμορφώνονταν με τις πολιτικές της, ειδικότερα σε θέματα που αφορούσαν τη μετανάστευση και τις προστασίες για τους φοιτητές που προστατεύονταν από την πολιτική "DACA" (Deferred Action for Childhood Arrivals).

Η κυβέρνηση Τραμπ είχε προσπαθήσει να περιορίσει τις επιχορηγήσεις προς το UCLA, καθώς το πανεπιστήμιο είχε επικριθεί για την υποστήριξή του στους φοιτητές που βρίσκονταν υπό την προστασία του προγράμματος DACA. Το Πανεπιστήμιο είχε προσφύγει στα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση της κυβέρνησης να περικόψει τη χρηματοδότηση παραβίαζε τις αρχές της ελεύθερης και ανεξάρτητης λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Πηγή: ethnos.gr