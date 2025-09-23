ΗΠΑ: Επιστρέφει την Τρίτη η εκπομπή του Τζίμι Κίμελ

Το βραδινό talk show του Τζίμι Κίμελ, το οποίο διακόπηκε αιφνιδίως την περασμένη εβδομάδα μετά από απειλές της κυβέρνησης των ΗΠΑ προς τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, θα επιστρέψει την Τρίτη, ανακοίνωσε η Disney τη Δευτέρα για την εκπομπή.

Η αιφνίδια αναστολή από το ABC, το οποίο ανήκει στη Disney, ήρθε έπειτα από συντηρητικές διαμαρτυρίες για σχόλια που είχε κάνει ο Κίμελ μετά τον πυροβολισμό του χριστιανού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

«Την περασμένη Τετάρτη, πήραμε την απόφαση να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε περαιτέρω όξυνση μιας τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας. Ήταν μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι ορισμένα σχόλια ήταν κακοχρονισμένα και, κατά συνέπεια, αναισθησία»

«Περάσαμε τις τελευταίες ημέρες κάνοντας ουσιαστικές συζητήσεις με τον Τζίμι και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Η ξαφνική εξαφάνιση του Κίμελ από την τηλεόραση, προφανώς μετά από κυβερνητικές πιέσεις προς τους ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους που διανέμουν το ABC, προκάλεσε οργή στους φιλελεύθερους κύκλους της Αμερικής, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι ο Κίμελ στοχοποιήθηκε επειδή είναι τακτικός επικριτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

