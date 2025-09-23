ΟΗΕ: Η Γαλλία αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης - Αμπάς σε Χαμάς: Παραδώστε τα όπλα

Σε μια ιστορική κίνηση που είναι πρωτίστως συμβολική, προχώρησε ο Γάλλος πρόεδρος - Αναμένονται οι αντιδράσεις από την Ιερουσαλήμ και την Ουάσινγκτον - Για τον Τραμπ, η αναγνώριση είναι «μια ανταμοιβή για τη Χαμάς».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσημα, υπό θερμά χειροκροτήματα, σε διάσκεψη για τη λύση των δύο κρατών που διεξήχθη πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, ότι η Γαλλία αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος.

Πριν από τη συνάντηση, ο Καναδάς, η Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και η Πορτογαλία μεταξύ άλλων, είχαν ήδη ανακοινώσει την επίσημη αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους.

«Κάποιοι μπορεί να πουν ότι είναι πολύ αργά. Άλλοι μπορεί να πουν ότι είναι πολύ νωρίς», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Αλλά ένα πράγμα είναι σίγουρο: δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο».

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη άμεσης απελευθέρωσης των ομήρων, σημειώνοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα». Τίποτα, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Σε ό,τι αφορά την ίδρυση γαλλικής πρεσβείας στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος, ο Γάλλος ηγέτης είπε ότι θα εξαρτηθεί από την απελευθέρωση «όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα» και από την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Δεδομένου του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αυτό είναι αρχικά ένα σε μεγάλο βαθμό συμβολικό βήμα - ενάντια στη θέληση του Ισραήλ.

Η διάσκεψη, που διοργανώνεται από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, έχει ως στόχο να δώσει νέα ώθηση στις προσπάθειες για μια λύση δύο κρατών και έναν τερματισμό του πολέμου, θέτοντας έτσι τον τόνο για τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Πώς αντιδρούν ο Νετανιάχου και ο Τραμπ;

Ταυτόχρονα, διπλωμάτες φοβούνται ότι η αντίδραση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου θα μπορούσε να είναι σκληρή. Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Παρασκευή.

Επίσης, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι δεν θα επιτρέψει στον διεθνή στολίσκο προς τη Γάζα να σπάσει τον αποκλεισμό της περιοχής , κατηγορώντας τον ότι «οργανώνεται από τη Χαμάς» και «εξυπηρετεί τα συμφέροντά της».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος του στενότερου εταίρου του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορούσε επίσης να θεωρήσει την εξέλιξη ως προσβολή.

Για τον Ντόναλντ Τραμπ, η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι «μια ανταμοιβή για τη Χαμάς» ανέφερε τη Δευτέρα η εκπρόσωπός του, Καρολάιν Λίβιτ. Πρόσθεσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών την Τρίτη και θα επιτεθεί στους «παγκοσμιοποιητικούς οργανισμούς» που έχουν «υπονομεύσει την παγκόσμια τάξη», καθώς και στις χώρες που έχουν επιλέξει να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης.

«Η Χαμάς γιορτάζει σήμερα», σχολίασε ο Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι, Τσαρλς Κούσνερ.

Τέσσερις από τις πέντε δυνάμεις βέτο του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη

Μαζί με τη Γαλλία, τέσσερις από τις πέντε δυνάμεις που έχουν βέτο στον ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, έχουν πλέον αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν κάνει.

Η Γερμανία επίσης απορρίπτει την αναγνώριση σε αυτό το σημείο, αλλά υποστηρίζει μια λύση δύο κρατών. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ συμμετείχε στη συνάντηση.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εκπροσωπεί τη Γερμανία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, διεμήνυσε εκ νέου ότι η Γερμανία προς το παρόν δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο, η διαπραγμάτευση για μία λύση δύο κρατών θα πρέπει να αρχίσει τώρα.

Πάντως, τόνισε ότι 2 χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, δεν υπάρχει καμία διέξοδος από τη σύγκρουση, καθώς και ότι απαιτείται «άμεση κατάπαυση του πυρός, σημαντικά περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια για τον λαό της Γάζας και άμεση απελευθέρωση των ομήρων». Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ως «εντελώς λανθασμένη προσέγγιση» την ισραηλινή επίθεση στη Γάζα.

Ως προς τους ισραηλινούς εποικισμούς, σημείωσε ότι «βήματα που οδηγούν στην προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου υπονομεύουν την πιθανότητα βιώσιμης λύσης» και πως μόνο η λύση δύο κρατών είναι αυτή που θα επιτρέψει σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους να συμβιώσουν με αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας, τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Το Κόμμα της Αριστεράς καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, μετά τη Μεγάλη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και άλλες χώρες.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς, Ίνερ Σβέρντνερ, ανέφερε ότι η διστακτική στάση της Γερμανίας «σημαίνει λανθασμένη εκτίμηση» της δραματικής κατάστασης στη Γάζα. «Θάρρος σημαίνει να επιλέξεις τη σωστή πλευρά τώρα», ανέφερε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, καταλογίζοντας στην κυβέρνηση Μερτς ότι «κάνει τα στραβά μάτια» και επισημαίνει ότι η αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης δεν είναι απλώς συμβολική.

150 από τα 193 κράτη έχουν αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος

Παγκοσμίως, περίπου 150 από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν ήδη αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Από την παλαιστινιακή οπτική γωνία, ωστόσο, η απόφαση αρκετών κορυφαίων δυτικών κρατών είναι ιδιαίτερα σημαντική. Οι νέες αναγνωρίσεις είναι πιθανό να αυξήσουν την πίεση στο Ισραήλ.

Ο Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε την αναγνώριση και κάλεσε τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της

Η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την επίσημη γαλλική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση.

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί φυσικά στη συνάντηση επειδή η κυβέρνηση Τραμπ του αρνήθηκε βίζα, χαρακτήρισε την αναγνώριση «σημαντικό και απαραίτητο βήμα προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Για τους Παλαιστίνιους, η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει πρόσθετη νομιμότητα στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν το δικό τους κράτος - θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την πλήρη ένταξη στον ΟΗΕ.

«Ζητάμε μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω των Ηνωμένων Εθνών», τόνισε.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων και καταδίκασε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. «Γνωρίζω ότι πρέπει να εγγυηθούμε την απελευθέρωση των ομήρων, όλων των ομήρων και των κρατουμένων» σημείωσε.

Ο Μαχμούντ Αμπάς επισήμανε ότι το κράτος της Παλαιστίνης είναι η μόνη οντότητα που μπορεί να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια στη Γάζα. «Η Χαμάς δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση» κατέστησε σαφές και ζήτησε: «Η Χαμάς και άλλες φατρίες πρέπει να παραδώσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Περαιτέρω, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής υπογράμμισε πως οι Παλαιστίνιοι θέλουν ένα ενιαίο κράτος χωρίς όπλα. «Επιθυμούμε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό κράτος βασισμένο στο κράτος δικαίου, τον πλουραλισμό, την κατανομή της εξουσίας, την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την ενδυνάμωση των γυναικών και των νέων» ανέφερε.

Τέλος, χαιρέτισε την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους και κάλεσε όσες δεν το έχουν κάνει ακόμη, να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.

«Ζητούμε την υποστήριξή σας, ώστε η Παλαιστίνη να γίνει πλήρες μέλος των Ηνωμένων Εθνών» τόνισε.

«Αυτό είναι θέατρο» αναφέρει ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη

Ο πρέσβης του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Ντάνι Ντάνον, χαρακτήρισε τη Σύνοδο Κορυφής για τη λύση των δύο κρατών ως «αποκομμένη από την πραγματικότητα» και «θέατρο».

«Οι κενές δηλώσεις δεν προάγουν την ειρήνη, αντίθετα ενθαρρύνουν την τρομοκρατία», τόνισε, μιλώντας στο Sky News.

Τόσο το Ισραήλ, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Γκουντέρες: Η λύση των δύο κρατών είναι η μόνη διέξοδος

Ο Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ξεκίνησε την ομιλία του αναγνωρίζοντας την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία.

Σημείωσε για άλλη μια φορά την απογοήτευσή του που τους στερήθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπηθούν πλήρως μετά την ανάκληση των θεωρήσεών τους από τις ΗΠΑ.

«Η κατάσταση είναι απαράδεκτη και επιδεινώνεται ώρα με την ώρα», είπε.

«Είμαστε εδώ σήμερα για να βοηθήσουμε στην αναζήτηση της μόνης διεξόδου από αυτόν τον εφιάλτη, μια λύση δύο κρατών όπου δύο ανεξάρτητα κυρίαρχα δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα ζουν δίπλα-δίπλα με ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Γκουτέρες είπε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι «ηθικά, νομικά και πολιτικά απαράδεκτη».

Συνέχισε λέγοντας ότι χωρίς δύο κράτη, δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή.Κυριάκος Κουζούμηςπριν μία ώρα

Κενές οι θέσεις της ισραηλινής αντιπροσωπείας

Κενές είναι οι θέσεις της ισραηλινής αντιπροσωπείας. Αυτό συμβαίνει επειδή το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μποϊκοτάρει τη Σύνοδο Κορυφής για τη λύση των δύο κρατών.

Είναι αμφίβολο εάν αυτή η σε μεγάλο βαθμό συμβολική αναγνώριση θα δώσει νέα ώθηση προς μια λύση δύο κρατών. Αυτό συνεπάγεται την εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους που θα συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ. Αυτό το μοντέλο θεωρείται ο διεθνώς αναγνωρισμένος στόχος για μια λύση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, απειλείται από την επέκταση των οικισμών του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, τα σχέδια προσάρτησης και την αποδυνάμωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Ραμάλα.

