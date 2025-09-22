Η Βουλγαρία και έξι ακόμη χώρες θα συζητήσουν την πρόταση για το ευρωπαϊκό «τείχος drone»

Εκπρόσωποι κυβερνήσεων από επτά χώρες θα έχουν συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή για να συζητήσουν την πρόταση για την κατασκευή ενός ευρωπαϊκού «τείχους από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τόμας Ρενιέ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, οι χώρες που θα συμμετέχουν στην συνάντηση είναι η Βουλγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ρουμανία. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχει και η Ουκρανία.

Η συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά και θα εστιάσει σε συγκεκριμένη συνέχεια της επίσκεψης που πραγματοποίησαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, στις χώρες κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ. Η ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό σύστημα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει γίνει περισσότερο πιεστική μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην Πολωνία και τη Ρουμανία.

«Τα κράτη μέλη παραμένουν στο τιμόνι. Θα δούμε ποιο είναι το συμφέρον τους, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε, ποιες είναι οι δυνατότητές τους και ποιες είναι οι ανάγκες τους. Μετά τη συζήτηση αυτή, θα αποφασίσουμε για τα πιθανά επόμενα βήματα μαζί με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία", δήλωσε ο Ρενιέ.

Πρόσθεσε ότι η συνάντηση θα έχει πολιτικό χαρακτήρα και ότι υπουργοί θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν. Η Επιτροπή θα ακούσει τις συμμετέχουσες χώρες και θα αξιολογήσει πώς θα μπορούσε να υποστηρίξει την πρωτοβουλία πριν εξετάσει τα επόμενα βήματα.

Πηγή: cnn.gr