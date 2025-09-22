Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar, όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις είχαν διακοπεί από τις 20:26 (ώρα Δανίας). Μία πτήση βέβαια προσγειώθηκε πριν λίγο στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά άλλες εξακολουθούν να καθυστερούν, να περιμένουν ή να εκτρέπονται λόγω της κατάστασης με τα drones.
Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 15 πτήσεις έχουν αναγκαστεί να εκτραπούν σε άλλα αεροδρόμια και πολλές έχουν ακυρωθεί.
«Το αεροδρόμιο είναι επί του παρόντος κλειστό για απογειώσεις και προσγειώσεις, καθώς έχουν παρατηρηθεί 2-3 μεγάλα drones να πετούν στην περιοχή. Ο χρόνος επαναλειτουργίας είναι προς το παρόν άγνωστος», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X.
Ένας εκπρόσωπος του αεροδρομίου επιβεβαίωσε ότι όλη η κυκλοφορία είχε διακοπεί, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην περιοχή του αεροδρομίου η παρουσία της αστυνομίας είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
Πηγή: newsit.gr