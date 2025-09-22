Ο Μακρόν αναγνώρισε το κράτος της Παλαιστίνης από το βήμα του ΟΗΕ - «Ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, μιλά στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αναγνωρίζει εκ μέρους της Γαλλίας την ύπαρξη κράτους της Παλαιστίνης.

Από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα να τερματιστεί ο πόλεμος». Ζήτησε την απελευθέρωση των 48 ομήρων που κρατά η Χαμάς και επικαλέστηκε την «έκτακτη ανάγκη» σε ανθρωπιστικό επίπεδο που επικρατεί στη Γάζα.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι «αποτύχαμε να οικοδομήσουμε διαρκή ειρήνη». Αναφερόμενος στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, που πραγματοποιήθηκαν από τη Χαμάς, υπενθύμισε ότι «τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει την καταφυγή στην τρομοκρατία». Χαρακτήρισε αυτές τις επιθέσεις ως «μια πληγή που είναι ακόμη ανοιχτή».

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε την έκκλησή του για την «απελευθέρωση» των 48 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, λέγοντας ότι στις «7 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός λαός βίωσε τη χειρότερη επίθεση στην ιστορία του».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε «οριστικό τέλος τώρα» στον πόλεμο στη Γάζα, λέγοντας ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τη συνέχιση του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, οι θέσεις της ισραηλινής αντιπροσωπείας ήταν άδειες.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης».

Δείτε Live

Πηγή: iefimerida.gr