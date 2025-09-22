Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans - Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ

H Elle Brooke, για ένα σύνολο νεαρών ανδρών, είναι μια σούπερ σταρ από τη Βρετανία. Η 27χρονη πρώην φοιτήτρια Νομικής άφησε το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον πριν από αρκετά χρόνια για να γίνει influencer και να μετακομίσει στο Ντουμπάι.

Σήμερα έχει 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, άλλο ένα εκατομμύριο στο Instagram και περίπου 1,2 εκατομμύρια στο X. Οι απολαβές της όμως, στο μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από το OnlyFans, όπου η Brooke δημοσιεύει αποκαλυπτικό περιεχόμενο σε συνδρομητές που πληρώνουν ο καθένας 22 λίρες (29,99 δολάρια) το μήνα.

Κρίνοντας από τα feeds που δημοσίευσε η Elle Brooke, βγάζει αρκετά χρήματα.

Μάλιστα, πρόσφατα δημοσίευσε πλάνα από πολυτελείς διακοπές, εστιατόρια υψηλής ποιότητας και μια ολοκαίνουργια Bentley αξίας 250.000 λιρών. Η Μπρουκ είναι τόσο γνωστή που κάποτε εμφανίστηκε στην πλέον ανενεργή εκπομπή TalkTV του Πιρς Μόργκαν, εξηγώντας πώς κερδίζει «εξαψήφιο με επταψήφιο ποσό το μήνα» μέσω του OnlyFans, προσθέτοντας «με λίγη καλή εμφάνιση και σκληρή δουλειά μπορείς να γίνεις εκατομμυριούχος».

Όταν ρωτήθηκε τι θα σκέφτονταν κάποια μέρα τα μελλοντικά της παιδιά για την επαγγελματική της επιλογή, η Μπρουκ σημείωσε: «Μπορούν να κλαίνε σε μια Ferrari!» πριν μιλήσει στον δημοσιογράφο για το «περιεχόμενο» που δημοσιεύει στο OnlyFans.

Η μετακόμιση στο Ντουμπάι

Η Elle Brooke, όπως και αρκετοί ακόμη αστέρες του OnlyFans, μετακόμισε στο Ντουμπάι, όπου η πορνογραφία είναι παράνομη, οι ιστοσελίδες ενηλίκων απαγορεύονται, μέχρι και τα φιλιά στους δρόμους δεν επιτρέπονται.

Η 27χρονη Elle Brooke

Instagram

«Ήρθα εδώ λόγω του φορολογικού μου λογαριασμού», ανέφερε η 27χρονη ινφλουένσερ. Η Μπρουκ ανέβασε πρόσφατα φωτογραφίες του σπιτιού της στο Instagram. Αυτή η λαμπερή Bentley, την οποία επέδειξε σε εκατομμύρια ακολούθους, φέρει πινακίδες κυκλοφορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Πάντως, παρά το εξαιρετικό αυστηρό νομικό σύστημα στο Ντουμπάι - είναι βασισμένο στον νόμο της Σαρία και απαγορεύει τα πάντα - το Ντουμπάι θεωρείται φορολογικός παράδεισος και ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους προορισμούς για την παραγωγή του OnlyFans.

Ο Jordan Smith, ο 30χρονος ιδρυτής της Rebel, μιας εταιρείας διαχείρισης με έδρα το Μάντσεστερ, η οποία έχει 47 από τους «δημιουργούς» της ιστοσελίδας στα βιβλία της, εκτιμά ότι περίπου το ένα τέταρτο των Βρετανών ενηλίκων σταρ έχουν μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τα τελευταία δύο χρόνια.

Η μητρική εταιρεία της OnlyFans, η Fenix ​​International, άρχισε επίσης να διαβιβάζει οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τους κορυφαίους κερδοφόρους της ιστοσελίδας στην εφορία.

«Αρκετοί δημιουργοί κατέληξαν να ερευνηθούν και να πληρώσουν πρόστιμα», λέει ο Smith. «Πολλοί χρήστες του OnlyFans έλαβαν επιστολές. Μερικά από τα μοντέλα μου ήταν κάπως έτσι: «Τι είναι ο φόρος;».

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, οι άνθρωποι αναζητούν μια λύση και για πολλούς από αυτούς, αυτό έχει μεταφερθεί εκεί έξω. Έχει αλλάξει τον κλάδο».

Στα UK Glamour Awards στο Λονδίνο τον Νοέμβριο («ένα είδος Brit Awards για ψυχαγωγία ενηλίκων») υπολογίζει ότι «θα υπάρχουν 300 με 400 άτομα εκεί και θα εκτιμούσα ότι ένας στους τέσσερις θα ζει στο Ντουμπάι».

Το να βγάζεις τα προς το ζην από την πορνογραφία σε μια χώρα όπου το σεξ εκτός γάμου αποποινικοποιήθηκε μόλις το 2021 και οι πινακίδες στα εμπορικά κέντρα εξακολουθούν να προειδοποιούν για τις «απροκάλυπτες εκδηλώσεις στοργής» δεν είναι απολύτως απλό.

Ωστόσο, ο Smith λέει: «Όσο κρατάς το κεφάλι σου χαμηλά και δεν τσακώνεσαι, ουσιαστικά θα κάνουν τα στραβά μάτια. Και οι περιορισμοί γίνονται όλο και πιο επιεικείς συνεχώς».

Άλλοι διαχειριστές του OnlyFans – γνωστοί στο εμπόριο ως «OFMs» – επωφελούνται. Δύο από τα μεγαλύτερα πρακτορεία στον κόσμο, η Elite OnlyFans Management και η Banx Management, καυχιούνται ότι έχουν ιδρύσει υποκαταστήματα στο Ντουμπάι, ενώ ένα τρίτο, το Bunny Agency με έδρα το Κολοράντο, αφιερώνει ένα τμήμα του ιστότοπού του για να ενημερώνει τους πελάτες πώς μπορούν να επωφεληθούν από το «The Unique Dubai Advantage».

«Η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της πόλης δημιουργεί ένα απαράμιλλο περιβάλλον για το μόντελινγκ του OnlyFans», αναφέρει. «Με τα υψηλά ποσοστά διείσδυσης του διαδικτύου και τον ποικιλόμορφο πληθυσμό του, το Ντουμπάι παρέχει ένα εύφορο έδαφος για τους ψηφιακούς επιχειρηματίες».

Το κανάλι YouTube του Bunny Agency περιέχει πλάνα από τέσσερα μοντέλα OnlyFans με μπικίνι να ποζάρουν μπροστά σε τοπικά αξιοθέατα, κατά τη διάρκεια μιας «Συνόδου Κορυφής του Ντουμπάι» που διοργάνωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Harrison Sullivan, ένας 23χρονος Βρετανός πίσω από το αμφιλεγόμενο προφίλ κοινωνικής δικτύωσης HSTikkyTokky, ο οποίος αυτή τη στιγμή καταζητείται από την αστυνομία του Surrey επειδή δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε σχέση με μια σειρά από παραβάσεις του κανονισμού οδήγησης, είναι ένας άλλος μάνατζερ του OnlyFans που ισχυρίζεται ότι ζει στο Ντουμπάι, έχοντας πρόσφατα πει στους ακολούθους του ότι αγόρασε ακίνητο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «και μετακόμισε τους παππούδες του μόνιμα στο Ντουμπάι».

Τα κέρδη από κρυπτονομίσματα και το OnlyFans

Ο Sullivan ισχυρίζεται ότι έχει βγάλει εκατομμύρια από τα κρυπτονομίσματα και το OnlyFans. Σε μια πρόσφατη κλήση σε υποψήφιους πελάτες, φέρεται να είπε στις γυναίκες ότι η επίδειξη του στήθους τους θα μπορούσε να τους αποφέρει 10.000 λίρες - αλλά μια πιο σαφής πράξη σε ένα μπαλκόνι θα «έβγαζε πολύ περισσότερα χρήματα».

Ενώ δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, έως και 80.000 πόρνες ζουν στο Ντουμπάι. Δεδομένου ότι το Ντουμπάι έχει πληθυσμό 4 εκατομμυρίων, εκ των οποίων το 70% είναι άνδρες, αυτό ισοδυναμεί με μία ιερόδουλη για κάθε 35 άνδρες.

Σε πολλά μπαρ, οι ελεύθεροι άνδρες δέχονται συστηματικά προτάσεις γάμου, ενώ πολλά μεγάλα ξενοδοχεία χρησιμοποιούνται από συνοδούς.

Η μετακόμιση στο Ντουμπάι μόλις έγινε σημαντικά ευκολότερη και για τα μοντέλα του OnlyFans. Νωρίτερα φέτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ξεκίνησαν μια «χρυσή βίζα influencer», η οποία επιτρέπει σε άτομα με σημαντικούς ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αποκτήσουν μακροχρόνια άδεια παραμονής, για έως και δέκα χρόνια.

Σε διαδικτυακά φόρουμ όπου οι δημιουργοί του OnlyFans συζητούν τακτικές πωλήσεων, τα θέματα συχνά αφιερώνονται στο θέμα της δημιουργίας πορνογραφικού περιεχομένου στη χώρα και της παράκαμψης των τοπικών νόμων που εμποδίζουν τις τράπεζες να δέχονται πληρωμές από τη μητρική εταιρεία του OnlyFans, Fenix ​​International.

Υπάρχουν κυριολεκτικά τόσοι πολλοί δημιουργοί που ζουν στο Ντουμπάι. Απλώς μην κάνετε τίποτα ανόητο και αισθητό», αναφέρει μια τυπική συνεισφορά, από ένα τοπικό μοντέλο του OnlyFans.

«Μπορείτε να δημιουργείτε και να δημοσιεύετε σεξουαλικό περιεχόμενο ενώ βρίσκεστε εκεί, αλλά απλώς να το κάνετε στην κρεβατοκάμαρά σας. Μην δημιουργείτε περιεχόμενο στο μπαλκόνι σας ή σε οποιοδήποτε άλλο αισθητό σημείο.

«Και να χρησιμοποιείτε πάντα ένα VPN [ένα ιδιωτικό δίκτυο που προστατεύει το διαδικτυακό σας απόρρητο]. Δεν μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο χωρίς αυτό.

«Το μόνο πράγμα είναι ότι καμία τράπεζα στο Ντουμπάι δεν πρόκειται να δεχτεί τις πληρωμές σας, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διαδικτυακή τράπεζα, για παράδειγμα την Paxum».

Μια εναλλακτική οδός παράκαμψης των τραπεζικών περιορισμών, ενώ φέρεται να αποφεύγει τη φορολογία στο Ηνωμένο Βασίλειο, περιλαμβάνει τη σύσταση μιας εταιρείας στη Βρετανία για να δέχεται πληρωμές από την Fenix ​​International, αλλά στη συνέχεια τη δημιουργία μιας άλλης στο Ντουμπάι για να λειτουργεί ως «αντιπρόσωπος» της.

Ο Joshua Tharby, ο οποίος αυτοαποκαλείται πιστοποιημένος φοροτεχνικός σύμβουλος, δημοσίευσε πρόσφατα μια ταινία στο YouTube ισχυριζόμενος ότι δημιούργησε μια τέτοια δομή για έναν πελάτη που «από το να πληρώνει φόρο εισοδήματος 80.000 λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο στο μηδέν στο Ντουμπάι».

Εξηγεί ότι «πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να μετακομίσεις φυσικά» στα Εμιράτα για να λειτουργήσει όλο αυτό, λέγοντας ότι «μπορείς τότε να έχεις όλα τα χρήματα να πηγαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια να πηγαίνουν αφορολόγητα στο Ντουμπάι».

Όπως πάντα, όταν πωλείται σεξ, υπάρχει μια σκοτεινή πλευρά στην άβολη σχέση του Ντουμπάι με τους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το πιο προφανές, αν παράγετε άσεμνο περιεχόμενο, είναι ο κίνδυνος να σας χτυπήσουν στη φυλακή.

Η Radha Stirling, η οποία διευθύνει την Detained In Dubai, μια ομάδα πίεσης που εκπροσωπεί άτομα που φυλακίζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προειδοποιεί ότι οι influencers «διατρέχουν πραγματικό κίνδυνο να υποβληθούν σε αστυνομικές καταγγελίες και διώξεις βάσει των αυστηρών νόμων των ΗΑΕ για το κυβερνοέγκλημα, την ιδιωτικότητα και τη δυσφήμιση».

Το περιεχόμενο που «φαίνεται ακίνδυνο αλλού... μπορεί να προκαλέσει ποινικές διώξεις στο Ντουμπάι», προσθέτει και προειδοποιεί: «Η επιβολή του νόμου είναι αυθαίρετη και απρόβλεπτη και κανένας influencer δεν πρέπει να υποθέτει ότι δεν θα του συμβεί».

Τον περασμένο μήνα, μια πρώην σταρ του Love Island ονόματι Tyne-Lexy Clarson (η οποία δεν έχει λογαριασμό στο OnlyFans) δήλωσε στο BBC ότι την είχαν προσεγγίσει μέσω Instagram «τρομακτικοί» πράκτορες που την προσκάλεσαν να ταξιδέψει στην πόλη για να διασκεδάσει με πλούσιους άνδρες. «Είναι πορνεία υψηλού επιπέδου», είπε.

Η Tyne Lexy Clarson

Instagram

Κάποιος της πρόσφερε 50.000 λίρες για να περάσει πέντε ημέρες στο Ντουμπάι. Σε ένα email, υπήρχε μια συμφωνία εμπιστευτικότητας που έπρεπε να υπογράψει, η οποία ανέφερε ότι οι λεπτομέρειες για το τι θα έπρεπε να κάνει όσο βρισκόταν εκεί θα παρέμεναν εμπιστευτικές.

«Είναι πολλά χρήματα για μερικούς ανθρώπους, είναι ποσά που αλλάζουν τη ζωή», πρόσθεσε η Clarson.

Μια δεύτερη διαγωνιζόμενη του Love Island, η Rosie Williams (η οποία επίσης δεν είναι στο OnlyFans), είπε ότι της είχαν προσφερθεί 100.000 λίρες ετησίως, συν χρήματα για να πληρώσει όλα τα ρούχα και τις τσάντες της, για να γίνει «σύντροφος» ενός άνδρα στο Ντουμπάι.

Σε ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, το BBC διερεύνησε την περίπτωση της Monic Karungi από την Ουγκάντα, η οποία έπεσε και πέθανε από το παράθυρο ενός διαμερίσματος τον Μάιο του 2022 εν μέσω φημών ότι είχε παρευρεθεί σε ένα sex party με πλούσιους άνδρες.

Η Μαρία Κόβαλτσουκ και τα porta porty party

Μια παρόμοια ιστορία είναι αυτή της Maria Kovalchuk, ενός 20χρονου μοντέλου από την Ουκρανία στο OnlyFans, η οποία αγνοούνταν για 10 ημέρες πριν ανακαλυφθεί σε μια άκρη του δρόμου κοντά στο Palm Jumeirah, με σπασμένη τη σπονδυλική της στήλη και πολλά άκρα. Προφανώς είχε «πέσει από ύψος» αφού είχε παρευρεθεί σε ένα κοντινό πολυτελές ξενοδοχείο με τρεις Ρώσους άνδρες.

Η Μαρία Κόβαλτσουκ είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά τις τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε

Instagram

Η Κοβάλτσουκ, που ήταν για αρκετό καιρό σε κώμα, υποβλήθηκε σε τέσσερις επεμβάσεις και επέζησε, αλλά παραμένει σε αναπηρικό καροτσάκι. Θυμάται ότι έφυγε από την εκδήλωση αφού οι παρουσιαστές της έγιναν κακοποιητικοί και έτρεξε σε ένα κοντινό εργοτάξιο, μόνο και μόνο για να τη βρουν οι Ρώσοι άνδρες και να την ξυλοκοπήσουν. Αν και ακολούθησε αστυνομική έρευνα, οι καλύτεροι ντετέκτιβ του Ντουμπάι περίμεναν τρεις μήνες για να ζητήσουν υλικό από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όλου του γεγονότος.

Πηγή: newsbomb.gr