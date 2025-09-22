«Είναι μάρτυρας της αμερικανικής ελευθερίας - Μισώ τους αντιπάλους μου» - Τι είπε ο Τραμπ στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ

«Έστρεψαν το όπλο εναντίον του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους εμάς», είπε σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του.

Σε ένα μια φορτισμένη και καλοστημένη τελετή μπροστά σε 100.000 παρευρισκομένους, ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε τον επικήδειο του Τσάρλι Κερκ στο στάδιο State Farm στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, γενέτειρα του δολοφονηθέντος συντηρητικού ακτιβιστή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε ένα πλήθος χιλιάδων ότι «μισεί» τους αντιπάλους του, ακόμη κι αφού η χήρα του Κερκ δήλωσε πως συγχωρεί τον άνδρα που κατηγορείται για τη θανατηφόρα επίθεση εναντίον του συζύγου της κατά τη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Πίσω από ένα ειδικά τοποθετημένο για λόγους ασφαλείας αλεξίσφαιρο τζάμι, ο 47ος εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε όχι μόνο στους παρόντες στο στάδιο αλλά και σε όλο τον αμερικανικό λαό.

«Έστρεψαν το όπλο εναντίον του, αλλά η σφαίρα στόχευε όλους εμάς», είπε σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του λόγου του ο Τραμπ και πρόσθεσε: «Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ’ όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη».

«Πριν από λιγότερο από δύο εβδομάδες, η χώρα μας έχασε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της εποχής μας, έναν γίγαντα της γενιάς του και πάνω απ' όλα έναν σύζυγο, έναν πατέρα, έναν γιο, έναν Χριστιανό κι έναν αφοσιωμένο πατριώτη», είπε ο πρόεδρος Τραμπ απευθυνόμενος σε περισσότερους από 60.000 ανθρώπους που είχαν κατακλύσει το στάδιο του Γκλεντέιλ, κοντά στο Φοίνιξ.Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε «μάρτυρα της αμερικανικής ελευθερίας» τον Κερκ.

«Είναι ένας μεγάλος Αμερικανός ήρωας, αυτό είναι», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ο αείμνηστος ιδρυτής του Turning Point USA ήταν πατριώτης.

«Η Αμερική αγαπούσε τον Τσάρλι Κερκ», είπε ο πρόεδρος, τονίζοντας ότι η ιστορία θα θυμάται την κληρονομιά του Κερκ.Ο Τραμπ περιέγραψε και τη στιγμή που έμαθε για τη δολοφονία: «Ήμουν στη μέση μιας πολύ σημαντικής συζήτησης με μερικούς από τους σημαντικότερους ανθρώπους της χώρας. Και τους είπα: “Πρέπει να φύγετε τώρα. Αμέσως. Πρέπει να φύγετε.” Ήταν μια σουρεαλιστική εμπειρία. Τρομερή, πραγματικά τρομερή.»

Παράλληλα, έκανε αναφορά στο γιατί πιστεύει ότι ο Κερκ στοχοποιήθηκε: «Ο Τσάρλι Κερκ σκοτώθηκε για έναν και μόνο λόγο: επειδή κέρδιζε. Κέρδιζε στα πανεπιστήμια, όταν έστηνε τα “Prove Me Wrong” τραπεζάκια του σε φιλελεύθερα — ή όπως τους αρέσει να λέγονται, προοδευτικά — campus, ανοίγοντας τον δρόμο για ανοιχτό διάλογο».

«Την εσχάτη των ποινών για τον δολοφόνο»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε με έντονη ρητορική στη σύλληψη του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

«Ο διεφθαρμένος δολοφόνος που σχεδίασε και εκτέλεσε τη δολοφονία του Τσάρλι συνελήφθη και κατηγορήθηκε για θανατική δολοφονία», δήλωσε ο Τραμπ στο πλήθος στην Αριζόνα.

«Με το θέλημα του Θεού, θα λάβει την πλήρη και απόλυτη τιμωρία για το φρικτό του έγκλημα», δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ καταδίκασε την επίθεση όχι μόνο ως προσωπική τραγωδία αλλά και ως εθνική.

«Δεν μπορείτε να το αφήσετε να συμβεί αυτό. Δεν μπορείτε να το αφήσετε να συμβεί σε μια χώρα», είπε, προειδοποιώντας για την πολιτική βία.

Πρόσθεσε επίσης ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά «δίκτυα ριζοσπαστικών αριστερών μανιακών που χρηματοδοτούν, οργανώνουν και διαπράττουν» τέτοιες επιθέσεις και υπενθύμισε στους πενθούντες ότι «οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να είναι μόνο η αρχή της αντίδρασής μας στη δολοφονία του Τσάρλι».

Σημειώνεται ότι νωρίτερα στον δικό της λόγο η χήρα του Κερκ ανέφερε για τον δράστη της δολοφονίας ότι «τον συγχωρεί».

Κλείνοντας τον επικήδειο ο Τραμπ κάλεσε ξανά στο βήμα την χήρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα, την οποία και κράτησε σφιχτά στην αγκαλιά του.

