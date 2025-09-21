Πορτογαλία: Αναγνωρίζει παλαιστινιακό κράτος - Ενώνεται με Βρετανία, Καναδά και Αυστραλία

Η Πορτογαλία αναγνώρισε επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης, όπως ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Πάουλο Ράνγκελ.

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με παρόμοιες αποφάσεις που έλαβαν το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία, ενώ προηγείται της αναμενόμενης αναγνώρισης από άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, τη Δευτέρα.

Ο Πορτογάλος υπουργός έκανε τη δήλωση από τη Νέα Υόρκη, λίγο πριν την έναρξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης είναι (...) η ολοκλήρωση μιας θεμελιώδους και ευρέως αποδεκτής πολιτικής», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

«Η Πορτογαλία υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών ως τη μόνη οδό για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι αυτή η λύση είναι η μόνη που μπορεί να προωθήσει την ειρηνική συνύπαρξη και τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Αποδήμων της Παλαιστίνης χαιρετίζει την απόφαση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης, θεωρώντας την ως ένα θαρραλέο βήμα που συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και το οποίο ενισχύει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και την προώθηση της λύσης δύο κρατών.

Ministry of Foreign Affairs Welcomes Portugal’s Recognition of the State of Palestine 🇵🇹 🇵🇸



The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates welcomes the decision of the Republic of Portugal to recognize the State of Palestine, regarding it as a courageous step consistent with… pic.twitter.com/kiJkzI6Ry7 — State of Palestine - MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) September 21, 2025

