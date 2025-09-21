Τσάρλι Κερκ: Κατάμεστο το State Farm Stadium για το τελευταίο αντίο - Κεντρικός ομιλητής ο Τραμπ

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα για να τιμήσει τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ ο οποίος δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

Ανάμεσα στους δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους θα είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς που θα εκφωνήσουν επικήδειους λόγους, μαζί με τη χήρα του, Έρικα. Στην τελετή παρίστανται και άλλοι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ.

STUNNING TURNOUT: Drone video shows the outpouring of support as more than 100,000 people are expected to attend the Charlie Kirk memorial service in Arizona. pic.twitter.com/e8zQSF6i65 — Fox News (@FoxNews) September 21, 2025

Πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί για τη μεγάλη αυτή τελετή, καθώς επικρατεί τεταμένο κλίμα στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του Κερκ. Σύμφωνα με το ABC, ένα σημείωμα από ομοσπονδιακές υπηρεσίες αναφέρει ότι υπάρχουν απειλές. Σε αυτό το σημείωμα, το οποίο εξέδωσαν το FBI, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η Μυστική Υπηρεσία και η Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων, αναφέρεται ότι:

«Βίαιοι εξτρεμιστές και μεμονωμένοι δράστες που δεν ανήκουν σε καμία οργάνωση ενδέχεται να θεωρήσουν την τελετή μνήμης ή τις σχετικές εκδηλώσεις ως ελκυστικούς στόχους επίθεσης, λόγω της παρουσίας αυτών των ατόμων, άλλων ανώτερων αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης, αξιωματούχων της πολιτειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και πολιτικών ακτιβιστών, αλλά και λόγω της μεγάλης προσοχής που θα τους δώσει ο διεθνής Τύπος».

🚨BREAKING🚨:🇺🇸 CHARLIE KIRK MEMORIAL PREP



Inside State Farm Stadium, each chair is marked with a sign, bracelet, pin, and tissues ahead of the service, reflecting meticulous preparations for attendees and a solemn tribute. pic.twitter.com/KrcbuNr0zu — The_Independent (@TheIndeWire) September 21, 2025

Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν τρεις ώρες νωρίτερα (στις 21:00 ξεκινά η τελετή), ενώ οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να ακολουθήσουν έναν ενδυματολογικό κώδικα με επίσημα ρούχα σε κόκκινο ή μπλε χρώμα. Το στάδιο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 63.000 άτομα. Ένα κοντινό στάδιο με χωρητικότητα 20.000 ατόμων χρησιμοποιείται ως χώρος υποδοχής.

This is what 50+ THOUSAND people worshipping Jesus Christ looks like for Charlie Kirk’s memorial



Jesus Christ truly is KING



AMEN 🙏 pic.twitter.com/32SEGixzSl — MAGA Voice (@MAGAVoice) September 21, 2025

Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.

Δείτε ζωντανά:

