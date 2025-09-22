Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΔΙΕΘΝΗ Ο «Γιος του Κονκόρντ» ετοιμάζεται για απογείωση: Υπερηχητικό αεροσκάφος θα διασχίζει τον Ατλαντικό σε 4 ώρες 22-09-2025 09:30 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ένα νέο υπερηχητικό αεροσκάφος που θα μπορούσε να πετά από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη σε λιγότερο από τέσσερις ώρες ετοιμάζεται για την παρθενική του πτήση. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ. Μάταια έψαχνε να τον βρει ο Κόντης menshouse.gr Είχε μέσο όρο 25 πόντους και 11 ριμπάουντ: Αναγνωρίζεις από μια φωτό τον παικταρά που έβγαλε μάτια στην Α1; menshouse.gr 7.500€ ενοίκιο: Με υπογραφή Σπόραρ το νέο εντυπωσιακό σπίτι του Φώτη Ιωαννίδη dailymedia.gr Δεν έχει αφεντικά και υπαλλήλους: Το συνεργατικό εστιατόριο με τις τρομερές τιμές είναι απ’ τα πιο φθηνά και ποιοτικά σε ολόκληρη την Αθήνα menshouse.gr «Φωνάζει» από μακριά: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του φετινού ΠΑΟΚ menshouse.gr Ήταν που θα «τελείωνε» τον Πούτιν: Έκανε (πολύ) πίσω ο Τραμπ… instanews.gr Δεν υπάρχει δεύτερη με τέτοιες αναλογίες: Ιωάννα Τούνη, λυπήσου μας... (Pics) dailymedia.gr «Αποθέωσε» τον Αντώνη Σαμαρά η Ράνια Τζίμα για τον πιο ανθρώπινο λόγο instanews.gr Ο «Γιος του Κονκόρντ» ετοιμάζεται για απογείωση: Υπερηχητικό αεροσκάφος θα διασχίζει τον Ατλαντικό σε 4 ώρες SHARE