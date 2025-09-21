Βρετανία, Αυστραλία και Καναδάς αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος

Βρετανία, Αυστραλία και Καναδάς αναγνώρισαν τον παλαιστινιακό κράτος.

Πρώτα ανακοίνωσαν την αναγνώριση του κράτους Αυστραλία και Καναδάς, ενώ ακολούθησε η Βρετανία.

«Σήμερα, για να αναζωπυρώσουμε την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών και για μια λύση δύο κρατών, το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

«Μπροστά στον αυξανόμενο τρόμο στη Μέση Ανατολή, ενεργούμε για να διατηρήσουμε ζωντανή την πιθανότητα ειρήνης και μιας λύσης δύο κρατών. Αυτό σημαίνει ένα ασφαλές Ισραήλ παράλληλα με ένα βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος – αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα από τα δύο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μακ Κάρνεϊ ανακοίνωσε την αναγνώριση από πλευράς Καναδά.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση εργάζεται μεθοδικά για να αποτρέψει την προοπτική ίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους. Έχει ακολουθήσει μια αδιάκοπη πολιτική επέκτασης των οικισμών στη Δυτική Όχθη, η οποία είναι παράνομη βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η συνεχής επίθεσή της στη Γάζα έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες πολίτες, έχει εκτοπίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έχει προκαλέσει έναν καταστροφικό και αποτρέψιμο λιμό, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Πλέον, η δηλωμένη πολιτική της σημερινής ισραηλινής κυβέρνησης είναι ότι "δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος".

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Καναδάς αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης και προσφέρει τη συνεργασία μας στην οικοδόμηση της υπόσχεσης ενός ειρηνικού μέλλοντος τόσο για το Κράτος της Παλαιστίνης όσο και για το Κράτος του Ισραήλ. Ο Καναδάς το πράττει ως μέρος μιας συντονισμένης διεθνούς προσπάθειας για τη διατήρηση της δυνατότητας μιας λύσης δύο κρατών.

Ενώ ο Καναδάς δεν τρέφει ψευδαισθήσεις ότι αυτή η αναγνώριση είναι πανάκεια, αυτή η αναγνώριση ευθυγραμμίζεται σταθερά με τις αρχές της αυτοδιάθεσης και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη συνεπή πολιτική του Καναδά για γενιές».

Aujourd’hui, le Canada reconnaît l’État de Palestine. pic.twitter.com/luVUJXZqVB — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

Την ίδια στιγμή με τον Καναδά στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους προχώρησε και η Αυστραλία.

«Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από την Αυστραλία, μαζί με τη Βρετανία και τον Καναδά, αποτελεί μέρος της διεθνούς προσπάθειας για τη λύση των δύο κρατών» σημειώνει η κυβέρνηση της Αυστραλίας και προσθέτει πως «η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στην Παλαιστίνη».

Νωρίτερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο τόνισε πως «οφείλουμε (...) να δώσουμε μάχη στον ΟΗΕ και σε όλα τα άλλα πεδία κατά της ψευδούς προπαγάνδας εναντίον μας, καθώς και κατά των εκκλήσεων για τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο την ύπαρξή μας και θα αποτελούσε μια παράλογη ανταμοιβή για την τρομοκρατία», δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: iefimerida.gr