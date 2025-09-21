Αναχώρησε για τις ΗΠΑ ο Ερντογάν: Θα θέσει θέμα Κύπρου και Γάζας στον ΟΗΕ

Αναχώρησε σήμερα για τις ΗΠΑ ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπου στις 25 Σεπτεμβρίου θα επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ με το «μενού» της συζήτησης να περιλαμβάνει εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, καθώς και τις συζητήσεις για τα F-35.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε λίγο πριν την αναχώρησή του, στον Κρατικό Ξενώνα του Αεροδρομίου Ατατούρκ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι φέτος, περισσότερες από 140 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις συζητήσεις της Γενικής Συνέλευσης, όπου εκπροσωπούνται όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ.

Ανεπαρκής η δομή του ΟΗΕ

Ο Ερντογάν ανέφερε ότι η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με θέμα «80 χρόνια και πλέον μαζί για καλύτερη ειρήνη, ανάπτυξη και ανθρώπινα δικαιώματα» και ότι διαπίστωσαν ότι η τρέχουσα δομή του ΟΗΕ, η οποία αντικατοπτρίζει τις συνθήκες πριν από 80 χρόνια, είναι ανεπαρκής για την εκπλήρωση των πρωταρχικών καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί. «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να αφήσουμε την επίλυση των ανθρωπιστικών κρίσεων, ιδίως, στο έλεος των χωρών που έχουν δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δηλώσαμε αυτή την οδυνηρή αλήθεια πριν από 12 χρόνια από το βήμα του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι "Ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από 5". Έκτοτε, η εγκυρότητα της εκτίμησής μας έχει επιβεβαιωθεί επανειλημμένα. Ακόμα και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα, η επείγουσα ανάγκη για μεταρρύθμιση του ΟΗΕ έχει αρχίσει να εκφράζεται ανοιχτά. Πάντα υποστηρίζαμε τις προσπάθειες μεταρρύθμισης του ΟΗΕ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Θέμα Κύπρου και Γάζας

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν σημείωσε ότι θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την πρώτη ημέρα των συνομιλιών. «Στην ομιλία μου, θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην ανθρωπιστική καταστροφή και τις φρικαλεότητες στη Γάζα. Θα αναφερθώ επίσης στις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει τη σταθερότητα στην περιοχή και τη συμβολή της στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης. Τα δικαιώματα των αδελφών μας στην Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα βρεθούν για άλλη μια φορά στην ατζέντα μας. Θα έχω για άλλη μια φορά την ευκαιρία να εξηγήσω σε ολόκληρο τον κόσμο την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία ακολουθείται με ένα βαθύ όραμα, προσέγγιση και προοπτική εμπνευσμένη από τον δικέφαλο Σελτζουκικό Αετό».

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan:



"(BM Genel Kurulu’na hitap) Türkiye'nin çift başlı Selçuklu Kartal'ından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısıyla yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağım."pic.twitter.com/LX78oo1wzk — Cihangir (@___Cihangir) September 21, 2025

Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνέχισε ως εξής:

Αυτό που διαφοροποιεί αυτή τη Γενική Συνέλευση από τις άλλες είναι ότι πολλές χώρες θα αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης. Ελπίζουμε ότι αυτές οι αποφάσεις αναγνώρισης θα επιταχύνουν την εφαρμογή μιας λύσης δύο κρατών. Φυσικά, η παρουσία της νέας κυβέρνησης της γείτονός μας, της Συρίας, η οποία κέρδισε την ελευθερία της με την Επανάσταση της 8ης Δεκεμβρίου μετά από μια αιματηρή και σκοτεινή περίοδο 14 ετών, είναι μια πολύ ευπρόσδεκτη εξέλιξη για εμάς. Πιστεύω ότι αυτή η Γενική Συνέλευση θα συμβάλει στη διαρκή ειρήνη των Σύριων αδελφών και αδελφών μας, οι οποίοι έχουν υποφέρει πολύ και έχουν πληρώσει ένα πραγματικά βαρύ τίμημα για την ελευθερία τους.

Ο Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει συναντήσεις με πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, τόνισε ότι θα αξιολογήσουν τα κοινά βήματα που μπορούν να ληφθούν για να σταματήσει η αιματοχυσία στη Γάζα με τους ηγέτες των αδελφών χωρών, όπως τις χαρακτήρισε, στην περιφερειακή συνάντηση με θέμα τη «Γάζα», η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη θα συναντηθεί επίσης με τουρκοαμερικανικές και ομοεθνείς κοινότητες, καθώς και με τουρκικούς και αμερικανικούς επιχειρηματικούς κύκλους.

Τι θα συζητήσει με τον Τραμπ

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στον Κρατικό Ξενώνα του Αεροδρομίου Ατατούρκ πριν από την αναχώρησή του για τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα συζητήσουν θέματα που θα ενισχύσουν τη διμερή συνεργασία, ιδίως το εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, και συνέχισε:

Τα περιφερειακά ζητήματα αναμφίβολα θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας μας. Ως δύο φίλοι και σύμμαχοι, η σημασία της στενής διαβούλευσης και του συντονισμού μας γίνεται ολοένα και πιο σαφής κάθε μέρα. Έχουμε εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή μας στο όραμα του κ. Τραμπ για παγκόσμια ειρήνη και στις προσπάθειες που έχει καταβάλει για την επίτευξη αυτού του στόχου. Πιστεύουμε ότι μια δίκαιη ειρήνη δεν θα έχει ηττημένους. Εμείς, ως ηγέτες, έχουμε μεγάλη ευθύνη να διατηρήσουμε την ειρήνη, να ενισχύσουμε τη σταθερότητα και να τερματίσουμε τις συγκρούσεις και τις εντάσεις στην περιοχή μας. Από την αρχή, εργαζόμασταν πάντα με αυτή την κατανόηση και προσπαθούσαμε να αναπτύξουμε λύσεις στα προβλήματα μέσω διαλόγου μέσω διπλωματίας. Διατηρούμε την ίδια στάση. Επιθυμούμε τον πλήρη τερματισμό της αιματοχυσίας και των δακρύων στην περιοχή μας και, αντίθετα, η ειρήνη και η ηρεμία επικρατούν σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Ό,τι κι αν κάνουμε, το κάνουμε αποκλειστικά για αυτόν τον σκοπό.

Αν θέλει ο Θεός, θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Ελπίζω ότι η επίσκεψή μας και οι συναντήσεις που θα πραγματοποιήσουμε θα είναι ωφέλιμες για τη χώρα μας, το έθνος μας, την περιοχή μας και όλη την ανθρωπότητα.

«Ποτέ δεν αγοράσαμε αεροσκάφη ρωτώντας τον Οζγκιούρ Οζέλ για οτιδήποτε»

Μετά την ομιλία του, ο Πρόεδρος Ερντογάν απάντησε επίσης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Ερντογάν, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό του προέδρου του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, ότι έγινε συμφωνία για τη Γάζα με τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε: «Ήταν μαζί μας; Δεν πιστεύετε τέτοια πράγματα, έτσι δεν είναι; Φίλοι, δεν θέλω να προσβάλω τους κωφούς, αλλά οι κωφοί δεν ακούν. Επινοούν πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει να επινοεί πράγματα. Ο εκπρόσωπος του κόμματός μας έδωσε την απαραίτητη απάντηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και θα δώσουμε την απαραίτητη απάντηση με πολύ ευρύτερη έννοια με την πρώτη ευκαιρία. Δεν έχουμε ποτέ συμβουλευτεί και δεν θα συμβουλευτούμε τον Οζγκιούρ Οζέλ για αγορές αεροπλάνων. Δεν καταλαβαίνει αυτά τα θέματα ούτως ή άλλως. Δεν είναι στο επίπεδο της εμπειρίας του. Επομένως, αν έπρεπε να πραγματοποιήσουμε οποιεσδήποτε συναλλαγές με τον κ. Τραμπ, είτε μεταξύ Τουρκίας και ΗΠΑ, δεν θα χρειαζόταν να το κάνουμε μέσω του γιου του. Θα το κάναμε με τον ίδιο τον Τραμπ».

Anadolu Ajansı muhabiri, Özgür Özel’in Trump Jr. görüşmesine dair iddialarını Erdoğan’a sordu



- Erdoğan: İnanmıyorsunuz değil mi?



+ Muhabir: Biz size soruyoruz efendim.pic.twitter.com/tMhTNrIfTf — Acans (@AcansHaber) September 21, 2025

Πηγή: newsbomb.gr