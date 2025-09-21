Η έκταση των πάγων της Αρκτικής φτάνει στο ετήσιο ελάχιστο

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2025, η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής είχε συρρικνωθεί στα 4,6 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε η NASA και το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πάγου των ΗΠΑ (NSIDC).

Αυτός ο αριθμός είναι ο δέκατος χαμηλότερος στην ιστορία των δορυφορικών παρατηρήσεων και συγκρίσιμος με το επίπεδο του 2008.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής φτάνει στο ελάχιστο κάθε χρόνο τον Σεπτέμβριο, όταν κορυφώνεται η τήξη. Από την έναρξη των παρατηρήσεων το 1978, οι ειδικοί έχουν καταγράψει μια συνεπή τάση μείωσης της κάλυψης πάγου εν μέσω της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Ενώ η έκταση του θαλάσσιου πάγου της Αρκτικής δεν σημείωσε νέο ρεκόρ φέτος, συνεχίζει να ακολουθεί τη συνολική πτωτική τάση», δήλωσε ο Νάθαν Κουρτζ, διευθυντής του Εργαστηρίου Κρυοσφαιρικής Έρευνας της NASA.

Το 2012 καταγράφηκε ρεκόρ απώλειας πάγου. Τότε, η τήξη επιταχύνθηκε όχι μόνο από τις υψηλές θερμοκρασίες αλλά και από τις ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες. Το 2025, η διαδικασία έμοιαζε επίσης με τη δυναμική εκείνου του έτους, αλλά η επιβράδυνση της τήξης τον Αύγουστο δεν κατάφερε να αλλάξει τη συνολική εικόνα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σταδιακή μείωση του πάγου της Αρκτικής θάλασσας αποτελεί σαφή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής και επηρεάζει άμεσα τις παγκόσμιες κλιματικές διεργασίες.

