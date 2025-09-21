Μέση Ανατολή: Δύο βλήματα προς το Ισραήλ εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας

«Μετά την ενεργοποίηση προειδοποιητικών σειρηνών πριν από λίγο στις περιοχές του Λακχίς και του Ασντόντ, εντοπίστηκαν δύο βολές προερχόμενες από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
«Ένα βλήμα αναχαιτίστηκε και το άλλο έπεσε σε ανοιχτό χώρο. (...) Κανένας δεν τραυματίστηκε», πρόσθεσε.
Πηγή: protothema.gr
Rockets were just fired toward Ashdod from Gaza.— Documenting Israel (@DocumentIsrael) September 21, 2025
I heard the interception pic.twitter.com/htrD7YWMLF