Τραμπ και Βανς θα μιλήσουν στη σημερινή νεκρώσιμη ακολουθία του Κερκ

Συγγενείς, συνεργάτες και υποστηρικτές του δολοφονηθέντα Αμερικανού συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, όπως και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, θα του αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής σε μεγάλη νεκρώσιμη τελετή που θα γίνει σήμερα στην Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ.

Η μεγάλη αυτή εκδήλωση στη μνήμη του θα γίνει στις 11:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) σε στάδιο, χωρητικότητας 63.400 ανθρώπων, στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, όπου ζούσε ο Κερκ με την οικογένειά του.



Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να παραστούν, με τον Τραμπ και τον Βανς να έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσουν επικήδειους στο πλευρό της χήρας του εκλιπόντος Έρικα.



Κι άλλοι εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν εκφράσει την επιθυμία να παραστούν στην κηδεία του, όπως και ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ.



Πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας αναμένεται να ληφθούν στη μεγάλη αυτή νεκρώσιμη τελετή που θα γίνει για τον Κερκ εν μέσω οξυμένων πνευμάτων στις ΗΠΑ μετά τη δολοφονία του.



Ο 31χρονος διαμορφωτής κοινής γνώμης (influencer) δολοφονήθηκε ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της πολιτείας Γιούτα στις 10 Σεπτεμβρίου.



Ο φερόμενος ως δράστης, ένας 22χρονος, συνελήφθη την επόμενη ημέρα και του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο. Αυτός αντιμετωπίζει τη θανατική καταδίκη.



Η δολοφονία του Κερκ είχε απρόσμενες και σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις στις ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες μετά τα αιτήματα του Τραμπ και του Βανς να τιμωρηθούν άνθρωποι που επιδοκίμασαν ή εξέφρασαν χαρά για τον θάνατό του. Επικριτές δηλώνουν ότι τα σχόλια αυτά προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.



Ο Κερκ είχε πολύ στενές σχέσεις με την κυβέρνηση του Τραμπ και την οικογένειά του. Ο ακτιβιστής είχε ιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA το 2012, η οποία δραστηριοποιείται σε πολλά σχολεία και πανεπιστήμια.



Μέσω των πλατφορμών του - περιλαμβανομένου ενός πετυχημένου podcast - ο Κερκ απευθυνόταν σε κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδίως νέων. Οι επικριτές του τον κατηγορούσαν για διάδοση ρατσιστικών, ομοφοβικών και σεξιστικών απόψεων.

