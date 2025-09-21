Ευρωπαϊκή άμυνα: Έρχεται ένα «τείχος drone» για την Ευρώπη - Πώς θα λειτουργεί

Οι υπουργοί της ΕΕ θα εξετάσουν πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα «τείχος drone» για την Ευρώπη.

Οι υπουργοί Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα και θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες ενός σχεδιαζόμενου «τείχους drones» που αποσκοπεί στην προστασία της Γηραιάς Ηπείρου από εισβολές στον εναέριο χώρο της από τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Η πρωτοβουλία απέκτησε χαρακτήρα επείγοντος μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones την περασμένη εβδομάδα, που προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον ένα σπίτι.

«Θέλουμε πραγματικά να προχωρήσουμε με πολύ εντατικές και αποτελεσματικές προετοιμασίες για να αρχίσουμε να καλύπτουμε αυτό το κενό, το οποίο είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο για εμάς, όσο πιο γρήγορα μπορούμε», δήλωσε ο Λιθουανός Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Andrius Kubilius, στο Reuters.

Ο Kubilius είναι δημόσιος υποστηρικτής ενός τείχους κατά των drones για περισσότερο καιρό από ό,τι η ηγεσία της ΕΕ έχει δείξει ενθουσιασμό για το έργο, και θα συγκαλέσει τη συνάντηση της επόμενης εβδομάδας.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα

Η ιδέα ενός «τείχους κατά των drones» κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Ευρώπης ξεκίνησε από τη Λιθουανία τον Μάιο του 2023, όταν η τότε υπουργός Εσωτερικών της Λιθουανίας, Agnė Bilotaitė, πρότεινε για πρώτη φορά την πρωτοβουλία ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης της επιτήρησης και της άμυνας των συνόρων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μέχρι τον Μάιο του 2024, έξι χώρες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των τριών βαλτικών κρατών, καθώς και η Πολωνία, η Νορβηγία και η Φινλανδία, είχαν συμφωνήσει να συνεργαστούν στο έργο.

Μια κοινή πρόταση της Εσθονίας και της Λιθουανίας απορρίφθηκε από την ΕΕ την άνοιξη του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, η διάθεση στις Βρυξέλλες άλλαξε εντελώς, αφού περίπου 20 drones εισέβαλαν στον πολωνικό εναέριο χώρο τη νύχτα της 10ης Σεπτεμβρίου. Μιλώντας εκείνη την ημέρα για την κατάσταση της ΕΕ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δεσμεύτηκε ότι η Ένωση θα δημιουργήσει ένα τείχος από drones για να προστατεύσει τα 27 κράτη μέλη της από τα UAV στο μέλλον.

Ο Kubilius ανέφερε επίσης ότι η τεχνογνωσία και η τεχνολογία της Ουκρανίας ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.

Πώς θα λειτουργεί

Ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς θα περιλαμβάνει το λεγόμενο «τείχος drones», πώς θα λειτουργεί και πόσο θα κοστίσει, παραμένουν ασαφείς, ο επίτροπος άμυνας είπε ότι οραματίζεται μια σειρά αισθητήρων, συστημάτων παρεμβολής και όπλων για την ανίχνευση και την καταπολέμηση των εισερχόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η εγκατάστασή του θα μπορούσε να διαρκέσει μόλις ένα χρόνο, ανέφερε ο Kubilius, επικαλούμενος δημόσιες εκτιμήσεις, αν και προειδοποίησε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια ακριβής εκτίμηση.

Αν και η εισβολή στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν η πιο σοβαρή, έχουν σημειωθεί και άλλες περιπτώσεις παραβίασης του εδάφους της ΕΕ από ρωσικά αεροσκάφη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Μόλις τρεις ημέρες αργότερα, ρωσικά drones εντοπίστηκαν να πετούν πάνω από τη Ρουμανία, κατευθυνόμενα προς ένα απομακρυσμένο τμήμα της Ουκρανίας για να επιτεθούν.

