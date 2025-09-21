ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χάμσαϊρ με έναν νεκρό - Συνελήφθη ο δράστης

Συναγερμός σήμανε στο Sky Meadow Country Club στο Νάσουα, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Sky Meadow Country Club στο Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν δεχθεί πυροβολισμούς και πως δύο ύποπτοι είχαν διαφύγει.

Δράστης υπό κράτηση - Άγνωστη η κατάσταση των τραυματιών

Λίγο αργότερα οι Αρχές διευκρίνισαν ότι τελικά ο δράστης ήταν μόνο ένας, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα θύματα της επίθεσης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή κίνητρα.

Το Sky Meadow Country Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, λειτουργεί ως ιδιωτικός χώρος εκδηλώσεων και – σύμφωνα με την ιστοσελίδα του – σήμερα φιλοξενούσε γάμο. Το Νάσουα απέχει περίπου 45 λεπτά από τη Βοστώνη και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη.

