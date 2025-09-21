ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Νιου Χάμσαϊρ με έναν νεκρό - Συνελήφθη ο δράστης

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο Sky Meadow Country Club στο Νάσουα του Νιου Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους. Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν δεχθεί πυροβολισμούς και πως δύο ύποπτοι είχαν διαφύγει.
Δράστης υπό κράτηση - Άγνωστη η κατάσταση των τραυματιών
Λίγο αργότερα οι Αρχές διευκρίνισαν ότι τελικά ο δράστης ήταν μόνο ένας, ο οποίος συνελήφθη και κρατείται. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα θύματα της επίθεσης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα ακριβή κίνητρα.
Το Sky Meadow Country Club, εκτός από γήπεδο γκολφ, λειτουργεί ως ιδιωτικός χώρος εκδηλώσεων και – σύμφωνα με την ιστοσελίδα του – σήμερα φιλοξενούσε γάμο. Το Νάσουα απέχει περίπου 45 λεπτά από τη Βοστώνη και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη.
