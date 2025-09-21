Κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια: Οι φόβοι για ρωσική παρέμβαση και τα ερωτήματα για την ασφάλεια των πτήσεων

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά τη συντονισμένη κυβερνοεπίθεση σε ψηφιακά συστήματα check-in και επιβίβασης προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά τη συντονισμένη κυβερνοεπίθεση σε ψηφιακά συστήματα check-in και επιβίβασης προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε διεθνή αεροδρόμια της Γηραίας Ηπείρου, με χιλιάδες επιβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με ακυρώσεις, πολύωρες καθυστερήσεις και σοβαρή ταλαιπωρία.

Από το Χίθροου του Λονδίνου έως το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, πολλές αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε χειροκίνητες διαδικασίες για να πραγματοποιήσουν check in, με τις ουρές να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και την αγανάκτηση να κυριαρχεί στους χώρους αναμονής.

Σύμφωνα με το το Reuters, πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά από ολοένα και πιο εξελιγμένες επιθέσεις τέτοιου ή ransomware, που στοχεύουν κυβερνήσεις και εταιρείες παγκοσμίως, πλήττοντας τομείς από την υγειονομική περίθαλψη και την άμυνα, έως το λιανεμπόριο και την αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι φόβοι για ρωσική παρέμβαση

Και μπορεί να μην έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τους δράστες, η Daily Mail αναφέρει ότι οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία, η οποία τα τελευταία χρόνια συνδέεται με σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά δυτικών οργανισμών. Η ομάδα DragonForce είχε πλήξει μεγάλες αλυσίδες του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ το ransomware BianLian είχε ήδη στοχοποιήσει την Collins Aerospace από το 2023.

Η χρονική στιγμή της επίθεσης προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, καθώς συνέπεσε με νέο επεισόδιο έντασης ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και τη Μόσχα. Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, γεγονός που οδήγησε σε άμεση αναχαίτισή τους από αμερικανικά F-35, ενώ την ίδια ημέρα άλλα δύο ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τη ζώνη ασφαλείας πολωνικής πλατφόρμας στη Βαλτική.

Σχολιάζοντας μάλιστα τις φήμες περί ρωσικής παρέμβασης, ο Ρομπ Τζάρντιν, επικεφαλής ψηφιακής τεχνολογίας και διευθυντής της NymVPN, που ειδικεύεται στον κυβερνοχώρο ανέφερε πως «υπάρχει κι αυτός ο πόλεμος».

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ

Πρώην διοικητής της RAF τόνισε ότι η Συμμαχία οφείλει να θέσει «κόκκινη γραμμή» και να διαμηνύσει ότι τυχόν επόμενες παραβιάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών.

Η συνύπαρξη κυβερνοεπιθέσεων, στρατιωτικών κινήσεων και βομβαρδισμών δημιουργεί την εικόνα ότι η Μόσχα επιχειρεί να πιέσει τη Δύση ταυτόχρονα σε διαφορετικά μέτωπα.

Προς ακύρωση οι μισές πτήσεις της Κυριακής στις Βρυξέλλες

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν σήμερα Κυριακή θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση σε λογισμικό για το τσεκ-ιν επιβατών που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.

Πηγή: ethnos.gr