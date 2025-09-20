Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Καμία απειλή για τις πτήσεις λέει η Γερμανία

Η κυβερνοεπίθεση που έπληξε τον εξωτερικό πάροχο Collins Aerospace, που παρέχει συστήματα για το check-in και την επιβίβαση στα αεροδρόμια, δεν έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων, διαβεβαίωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια στην Πληροφορική (BSI) της Γερμανίας.

Ωστόσο, η υπηρεσία δεν έδωσε καμία πληροφορία για τον υπεύθυνο της επίθεσης, η οποία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19.09.2025) γύρω στις 22:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τη BSI, σε αρκετά αεροδρόμια της Γερμανίας – μεταξύ αυτών και στο Βερολίνο-Βρανδεμβούργο – οι διαδικασίες check-in εξακολουθούν να γίνονται χειροκίνητα, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις. Προβλήματα με καθυστερήσεις και ακυρώσεις εξακολουθούν να αναφέρουν και τα αεροδρόμια Χίθροου στο Λονδίνο και Βρυξελλών εξ αιτίας της κυβερνοεπίθεσης.

«Ο διακομιστής του ίδιου του αεροδρομίου δεν ήταν στόχος της επίθεσης, όμως οι επιβάτες υφίστανται τις συνέπειες, περιμένοντας περισσότερο για check-in και επιβίβαση», ανέφερε η διοίκηση του αεροδρομίου του Βερολίνου.

Παρά τις δυσκολίες, αρκετές πτήσεις κατάφεραν να απογειωθούν χωρίς καθυστέρηση. «Χρησιμοποιούμε χαρτί και μολύβι για τον έλεγχο των στοιχείων, κάτι που φυσικά απαιτεί περισσότερο χρόνο», παραδέχθηκε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, διευκρινίζοντας ότι το ηλεκτρονικό check-in παραμένει κανονικά σε λειτουργία.

Αντίθετα, τα αεροδρόμια Φρανκφούρτης, Μονάχου, Αμβούργου, Ανόβερου, Δρέσδης, Λειψίας/Χάλε, Ντίσελντορφ, Βρέμης και Κολωνίας/Βόννης ανακοίνωσαν ότι δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση. Μόνο το αεροδρόμιο του Μίνστερ/Όσναμπρουκ παρουσίασε ορισμένα περιορισμένα προβλήματα, αφού τέθηκε εκτός λειτουργίας, για προληπτικούς λόγους, ο διακομιστής που δέχθηκε την επίθεση.

Η κυβερνοεπίθεση του Σαββάτου στα συστήματα της Collins Aerospace πρέπει να θεωρηθεί ως σήμα κινδύνου για την παγκόσμια πολιτική αεροπορία, εκτιμά ο Βίκιντας Μακνίσκας, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και διευθύνων σύμβουλος της εφαρμογής ταξιδιών Saily της NordVPN, μιλώντας στο Independent.

«Αυτή η κυβερνοεπίθεση αναδεικνύει τις ολοένα αυξανόμενες ευπάθειες του αεροπορικού κλάδου, καθώς αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια βασίζονται όλο και περισσότερο σε διασυνδεδεμένα συστήματα», εξηγεί. «Όπως φάνηκε σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο, ο αντίκτυπος σε μια κρίσιμη υποδομή μπορεί να είναι τεράστιος, επηρεάζοντας τα πάντα – από το check-in μέχρι τη διαχείριση των αποσκευών».

Σύμφωνα με τον ειδικό, το περιστατικό δείχνει κυρίως τους κινδύνους που συνδέονται με την αλυσίδα εφοδιασμού. «Πολλά αεροδρόμια βασίζονται στους ίδιους τρίτους παρόχους για τη διαχείριση των επιβατών. Αν και αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα, μειώνει δραστικά την ανθεκτικότητα. Μία μόνο κυβερνοεπίθεση σε έναν πάροχο μπορεί να εξελιχθεί σε μαζική αναστάτωση, όπως δείχνουν οι σημερινές καθυστερήσεις και ακυρώσεις».

Ο Μακνίσκας υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε βλάβη έχει και άμεσο ανθρώπινο κόστος: «Επαγγελματίες ταξιδιώτες χάνουν σημαντικά ραντεβού, οικογένειες εγκλωβίζονται στα αεροδρόμια και οι εργαζόμενοι λειτουργούν υπό έντονη πίεση».

Κατά την άποψή του, η επίθεση αυτή πρέπει να λειτουργήσει ως προειδοποίηση: «Ο αεροπορικός και τεχνολογικός τομέας οφείλει να επανεκτιμήσει και να ενισχύσει την άμυνά του, καθώς οι κυβερνοαπειλές εξελίσσονται με καταιγιστικό ρυθμό».

Πηγή: newsit.gr