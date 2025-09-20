Θα επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία; Αναλυτής αναλύει τις σχέσεις των δύο χωρών και «βλέπει» ευκαιρία για την Ελλάδα

Διάχυτη καχυποψία και δραματικοί υπαινιγμοί περιέβαλλαν την τουρκική δημόσια συζήτηση για το αν ο επόμενος στόχος του Ισραήλ, μετά το Κατάρ, θα είναι η ίδια η Τουρκία

Διάχυτη καχυποψία και δραματικοί υπαινιγμοί περιέβαλλαν την τουρκική δημόσια συζήτηση για το αν ο επόμενος στόχος του Ισραήλ, μετά το Κατάρ, θα είναι η ίδια η Τουρκία. Το ερώτημα «θα επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία;» έχει γίνει κοινό, αλλά οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα: το Ισραήλ δεν έχει ανάγκη να κηρύξει πόλεμο, αρκεί να διεξάγει υπόγειες επιχειρήσεις, ψυχολογικές μεθοδεύσεις και σκιώδεις παρεμβάσεις για να αποσταθεροποιήσει την Άγκυρα.

Ο αναλυτής Ναΐμ Μπαμπούρογλου στη Σοτζού, υπογραμμίζει ότι μια άμεση στρατιωτική σύγκρουση δεν θα ωφελούσε το Ισραήλ. Αντίθετα, αξιοποιεί πληρεξούσιους μαχητές από Αφγανιστάν, Συρία και κοινότητες προσφύγων, σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τη CIA και τη Μοσάντ.

Η τουρκική ρητορική δεν βλέπει στρατιωτική απειλή, αλλά υβριδική. Οι διαδοχικές δηλώσεις και τα πλήγματα σε περιοχές όπως η Λαττάκεια και η Χομς στη Συρία ερμηνεύονται στην Άγκυρα ως επιχείρηση τρομοκράτησης της κοινής της γνώμης και στην πολιτική συζήτηση επικρατεί η βεβαιότητα ότι η μεγαλύτερη μάχη είναι για τον έλεγχο των αντιλήψεων. Πηγές του CNNTurk σχολίασαν ότι δεν υπάρχει το θάρρος για στρατιωτικό πλήγμα, όμως το Ισραήλ μπορεί να στοχεύσει την Τουρκία με αναταραχή, ψευδείς ειδήσεις και προβοκάτσιες. Η Άγκυρα θεωρεί ότι η «πέμπτη φάλαγγα» μέσω κοινωνικών δικτύων είναι το μεγαλύτερο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας.

Ευκαιρία για την Ελλάδα;

Στην Άγκυρα διατυπώνεται ακόμη και η καχυποψία ότι η Ελλάδα θα εκμεταλλευόταν μια τέτοια συγκυρία για επέκταση χωρικών υδάτων.

Το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Ναΐμ Μπαμπούρογλου, δεν θα στήριζε την Τουρκία. Αντίθετα, οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες θα συντάσσονταν με Ελλάδα και Ισραήλ.

H κλιμάκωση των ακραίων φωνών

Η συζήτηση πήρε πιο οξείς τόνους με άρθρο του ακραίου ισλαμιστή, Ιμπραήμ Καραγκιούλ, στη Γενί Σαφάκ.

Ο αρθρογράφος περιέγραψε έναν «πόλεμο Τουρκίας–Ισραήλ» που ήδη εξελίσσεται σε Γάζα, Συρία, Μεσόγειο, Κύπρο, Λιβύη και Αφρική. Έφτασε μάλιστα να καλέσει σε «άμεσο βομβαρδισμό του Τελ Αβίβ», προειδοποιώντας ότι αν η Τουρκία δεν αντιδράσει σκληρά, θα καταρρεύσει ως κράτος. Ο ίδιος μίλησε για πιθανά ισραηλινά σχέδια δολοφονιών εντός Τουρκίας και χαρακτήρισε «κάθε Ισραηλινό στην Τουρκία καμικάζι».