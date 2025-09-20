Χάος στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από μεγάλη κυβερνοεπίθεση: Tαλαιπωρία σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

«Αναταράξεις» καταγράφονται σε αρκετά αεροδρόμια της Ευρώπης λόγω κυβερνοεπίθεσης, με αποτέλεσμα ακυρώσεις και μεγάλες καθυστερήσεις

Ουρές, καθυστερήσεις, αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων έχει προκαλέσει η κυβερνοεπίθεση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου σε πάροχο υπηρεσιών για τα συστήματα check-in και επιβίβασης σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα σε πολλά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου.

Η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα check in και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

Ακυρώσεις πτήσεων στις Βρυξέλλες

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών μετά την κυβερνοεπιθέση, σοβαρά προβλήματα εμφανίστηκαν ήδη από τις 7:00 το πρωί, εννέα πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί και για δεκαπέντε είχε ανακοινωθεί καθυστέρηση για τουλάχιστον μία ώρα. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την εξεύρεση λύσης και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ιχσάνε Τσιούα Λέχλι ενώ γνωστοποίησε ότι 35.000 άνθρωποι θα ταξίδευαν σήμερα.

Χίθροου: Καθυστερήσεις και ουρέ

Οι αρχές του βρετανικού αεροδρομίου προειδοποιούν ότι οι επιβάτες πρέπει να ελέγχουν τις ώρες στα δρομολόγια πτήσεων αν και για την ώρα δεν έχουν ακυρωθεί πτήσεις και οι καθυστερήσεις περιορίζονται κάτω της μίας ώρας.

Η Lucy Spencer δήλωσε ότι περίμενε στην ουρά για περισσότερες από δύο ώρες για να κάνει check-in σε πτήση της Malaysia Airlines, προσθέτοντας ότι το προσωπικό σημείωνε χειροκίνητα τις αποσκευές και έκανε τις διαδικασίες επιβίβασης μέσω τηλεφώνου.

«Μας είπαν να χρησιμοποιήσουμε τις κάρτες επιβίβασης από το κινητό μας, αλλά όταν φτάσαμε στις πύλες δεν λειτουργούσαν – τώρα μας έστειλαν πίσω στο check-in», είπε στο BBC από το Τερματικό 4 του Χίθροου, σημειώνοντας ότι έβλεπε εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά.

Μια άλλη επιβάτιδα, η Monazza Aslam, ανέφερε ότι βρισκόταν καθισμένη στο αεροσκάφος πάνω από μία ώρα «χωρίς καμία ιδέα πότε θα απογειωθούμε» και ότι είχε ήδη χάσει τη μετεπιβίβασή της στη Ντόχα.

«Βρίσκομαι στο Χίθροου με τους ηλικιωμένους γονείς μου από τις 05:00», είπε, προσθέτοντας: «Είμαστε πεινασμένοι και κουρασμένοι».

Σύμφωνα με εικόνες του Reuters, το Σάββατο το πρωί οι αίθουσες check-in στο Χίθροου ήταν γεμάτες με μεγάλες ουρές ταξιδιωτών.

Ο Luke Agger-Joynes, ωστόσο, ανέφερε ότι αν και οι ουρές στο Τερματικό 3 ήταν «πολύ μεγαλύτερες από το συνηθισμένο», η αεροπορική εταιρεία για την πτήση του προς τις ΗΠΑ και το αεροδρόμιο «φαίνεται να είναι προετοιμασμένοι και η κίνηση στις ουρές προχωρά πολύ πιο γρήγορα απ’ όσο φοβόμουν».

Πρόσθεσε: «Φωνάζουν επίσης συγκεκριμένες πτήσεις και βγάζουν επιβάτες από την ουρά ώστε να βεβαιωθούν ότι δεν θα χάσουν την πτήση τους».

Το Χίθροου δήλωσε ότι έχει διαθέσει επιπλέον προσωπικό στις περιοχές check-in για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις.

«Συμβουλεύουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν ξεκινήσουν για το αεροδρόμιο και να μην φτάνουν νωρίτερα από τρεις ώρες για διεθνείς πτήσεις ή δύο ώρες για εσωτερικές».

Η υπουργός Μεταφορών Heidi Alexander ανέφερε ότι είναι ενήμερη για το περιστατικό και «λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση».

Βερολίνο: Μεγαλύτερη αναμονή για επιβίβαση

Το αεροδρόμιο Βερολίνου από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι «δεν ήταν ο στόχος της κυβερνοεπίθεσης, αλλά επηρεάστηκε έμμεσα από αυτήν». Οι επιβάτες ενημερώθηκαν να αναμένουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για το check-in και την επιβίβαση, «λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια παγκόσμια κατάρρευση συστημάτων πληροφορικής λόγω ελαττωματικής ενημέρωσης λογισμικού της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike είχε προκαλέσει χάος στις αερομεταφορές, καθηλώνοντας πτήσεις σε ολόκληρες τις ΗΠΑ.

Αναλυτές είχαν επισημάνει τότε ότι το περιστατικό ανέδειξε πόσο ευάλωτη μπορεί να είναι η αεροπορική βιομηχανία σε προβλήματα με τα ψηφιακά συστήματα.