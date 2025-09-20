Με «φωτογραφία αποχαιρετισμού» των αιχμαλώτων, η Χαμάς στέλνει τελεσίγραφο στον Νετανιάχου

Οι Ταξιαρχίες χαρακτήρισαν τη δημοσιευμένη εικόνα ως «φωτογραφία αποχαιρετισμού των αιχμαλώτων», επιρρίπτοντας την ευθύνη για την τύχη τους στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσαν στη δημοσιότητα το Σάββατο νέα φωτογραφία των Ισραηλινών αιχμαλώτων που κρατούν, συνοδευόμενη από άμεσο αλλά και έμμεσο μήνυμα προς την ηγεσία της ισραηλινής κατοχής.

Οι Ταξιαρχίες χαρακτήρισαν τη δημοσιευμένη εικόνα ως «φωτογραφία αποχαιρετισμού των αιχμαλώτων», επιρρίπτοντας την ευθύνη για την τύχη τους στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, Εϊάλ Ζαμίρ, εξαιτίας, όπως ανέφεραν, της «αδιαλλαξίας και της υποταγής» τους.

Με τις φωτογραφίες η Χαμάς δίνει και ένα επιπλέον μήνυμα: καθεμιά τους έφερε το όνομα «Ρον Αράντ» -του Ισραηλινού που εξαφανίστηκε πάνω από τον νότιο Λίβανο το 1986 και του οποίου η τύχη παραμένει άγνωστη εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Οι αιχμάλωτοι αριθμήθηκαν ως «Ρον Αράντ 1», «Ρον Αράντ 2» κλπ.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και λειτουργεί ως τακτική ψυχολογικής και πολιτικής πίεσης, με στόχο να διεγείρει την ισραηλινή κοινή γνώμη και να πιέσει την κυβέρνηση Νετανιάχου να επιστρέψει σε διαπραγματεύσεις για ανταλλαγή κρατουμένων, προειδοποιώντας ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες συνέπειες, όπως γράφει και το Roya News.