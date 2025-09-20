Χάος από κυβερνοεπίθεση σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Στόχος τα συστήματα check-in και επιβίβασης

Μια κυβερνοεπίθεση προκάλεσε διαταραχές σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων των Heathrow στο Λονδίνο, Βρυξελλών και Βερολίνου.

Η επίθεση στοχεύει έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης, ο οποίος ονομάζεται Collins Aerospace από το αεροδρόμιο Heathrow.

Σύμφωνα με το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, ήταν δυνατές μόνο οι χειροκίνητες διαδικασίες check-in και επιβίβασης.

Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Collins Aerospace, which provides check-in and boarding systems for several airlines across multiple airports globally, is experiencing a technical issue that may cause delays for departing passengers.



While the provider works to resolve the problem quickly, we advise… pic.twitter.com/f68e9CbIlu — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 20, 2025

«Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και δυστυχώς θα προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφερε το αεροδρόμιο των Βρυξελλών σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

«Λόγω τεχνικού προβλήματος σε έναν πάροχο συστημάτων που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, υπάρχουν μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής στο check-in. Εργαζόμαστε για την εξεύρεση μιας γρήγορης λύσης», ανέφερε το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Πηγή: newsbomb.gr