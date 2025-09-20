Γκουτέρες: «Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε από τις απειλές του Ισραήλ»

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε» εξαιτίας των απειλών της κυβέρνησης του Ισραήλ πως θα προχωρήσει σε αντίποινα εναντίον της αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους ή πολιτικών υποστήριξης στους Παλαιστίνιους, δήλωσε χθες Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Δεν πρέπει να εκφοβιζόμαστε από τον κίνδυνο αντιποίνων, επειδή ό,τι κι αν κάνουμε, οι ενέργειες (του Ισραήλ) θα συνεχιστούν», έκρινε ο κ. Γκουτέρες, αναφερόμενος στις αποφάσεις της κυβέρνησης του Μπενιαμίν Νετανιάχου το τελευταίο διάστημα με σκοπό «να καταστραφεί εντελώς η Γάζα» και να προωθηθεί η «εμπρηστική προσάρτηση της Δυτικής Όχθης», παλαιστινιακού εδάφους υπό κατοχή του ισραηλινού στρατού από τον πόλεμο των επτά ημερών το 1967.

Ακόμα προειδοποίησε πως ο στόχος να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή βρίσκεται «στα πρόθυρα της κατάρρευσης».

Παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία πως τα νέα εθνικά σχέδια για τον περιορισμό των εκπομπών, που αναμένονται ενόψει της COP30, δεν θα ανέλθουν στο ύψος των περιστάσεων.

«Θεωρώ πως το ότι αυτός ο στόχος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης είναι επιπρόσθετος λόγος, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, για να ασκήσουμε κάθε πιθανή πίεση ώστε να εξασφαλίσουμε αποφασιστικές συμβολές σε εθνικό επίπεδο», που θα είναι «αποδεκτές», είπε ο κ. Γκουτέρες.

Πηγή: ertnews.gr