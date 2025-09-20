Πορτογαλία: Αναγνωρίζει την Παλαιστίνη αύριο Κυριακή

Η ανακοίνωση ήλθε το βράδυ της Παρασκευής από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας

Στην επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα προχωρήσει την Κυριακή, η Πορτογαλία. Η ανακοίνωση ήλθε το βράδυ της Παρασκευής από το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας με την Λισαβόνα να σημειώνει:

«Το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει ότι η Πορτογαλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης (…) Η επίσημη ανακήρυξη της αναγνώρισης θα λάβει χώρα την Κυριακή 21η Σεπτεμβρίου», παραμονή της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της πορτογαλικής διπλωματίας.