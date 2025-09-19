Πολιτική θύελλα στις ΗΠΑ μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του Κίμελ - Συνδρομητές μποϊκοτάρουν τη Disney

Η απόφαση του ABC να αναστείλει επ' αόριστο την εκπομπή Jimmy Kimmel Live!, που παρουσίαζε ο κωμικός Τζίμι Κίμελ, έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, με τον κόσμο της ψυχαγωγίας, ενώσεις εργαζομένων και δημόσια πρόσωπα να αντιδρούν έντονα στην απόφαση.

Η αναστολή ήρθε μετά από πιέσεις από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC), η οποία φέρεται να αντέδρασε σε σχόλια του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ για τον θάνατο του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Κίμελ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής του την περασμένη Δευτέρα είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στους Ρεπουμπλικάνους και την κίνηση MAGA (Make America Great Again). Αμέσως μετά την προβολή των σχολίων του, το ABC ανακοίνωσε την αναστολή της εκπομπής, λίγες ώρες μετά την απειλή του προέδρου της FCC, Μπρέντναν Καρ, ότι θα «λάβει μέτρα», ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι Ρεπουμπλικάνοι επαίνεσαν την απόφαση.

Ο ίδιος ο Κίμελ, παρά την αναστολή της εκπομπής του, έχει καταδικάσει την επίθεση εναντίον του Κερκ και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του ακτιβιστή.

Το Χόλιγουντ αντιδρά στην απόφαση

Άμεση και έντονη ήταν η αντίδραση από το Χόλιγουντ. Εμβληματικά πρόσωπα του χώρου, όπως ο πρώην παρουσιαστής και κωμικός Ντέιβιντ Λέτερμαν, χαρακτήρισαν την απόφαση «απαράδεκτη» και «επικίνδυνη για τη δημοκρατία», τονίζοντας ότι αυτή η κίνηση ανοίγει τον δρόμο για αυστηρότερη λογοκρισία και περιορισμό της ελευθερίας του λόγου.

Η ηθοποιός και κωμικός Γουάντα Σάικς δήλωσε πως η απόφαση του ABC «θα έπρεπε να ανησυχήσει κάθε Αμερικανό» και ότι η ελευθερία του λόγου «έχει ήδη αρχίσει να πλήττεται από την πρώτη χρονιά της προεδρίας Τραμπ». Στην ίδια γραμμή, η ηθοποιός Τζιν Σμαρτ και άλλοι συνάδελφοί της εξέφρασαν τη στήριξή τους στον Κίμελ, κατηγορώντας τις αρχές ότι χρησιμοποιούν πολιτική πίεση για να περιορίσουν την κριτική στην κυβέρνηση.

Αντιδράσεις από εργατικά συνδικάτα

Το ζήτημα έλαβε μεγάλη πολιτική διάσταση, με τα συνδικάτα που εκπροσωπούν συγγραφείς και ηθοποιούς (WGA, SAG-AFTRA, AFM) να καταδικάζουν την απόφαση, βλέποντάς την ως «επίθεση στην ελευθερία του λόγου». Αντιπρόσωποι του WGA πραγματοποίησαν διαδήλωση μπροστά από τα στούντιο της Disney στο Μπέρμπανκ, ενώ συνθήματα όπως «Υπερασπιστείτε την Ελευθερία του Λόγου» και «Το ABC υποτάσσεται στον Φασισμό» κυριάρχησαν στα πανό των διαδηλωτών.

Δημοκρατικοί ζητούν την παραίτηση Καρ -«Πυρά» από Ομπάμα

Οι πολιτικές αντιδράσεις δεν άργησαν να έρθουν, με Δημοκρατικούς ηγέτες να ζητούν την παραίτηση του Μπρένταν Καρ, χαρακτηρίζοντας την παρέμβασή του «κατάχρηση εξουσίας» και «εκφοβισμό» προς τα μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι η «μάχη για την ελευθερία του λόγου» έχει φτάσει σε επικίνδυνα επίπεδα, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ασκεί πίεση στις εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης για να «φιμώσουν» όσους δεν ευθυγραμμίζονται με την πολιτική του.

Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν την απόφαση του ABC

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων, ορισμένοι, όπως ο βουλευτής Μάικ Τζόνσον, υπερασπίστηκαν την απόφαση του ABC, τονίζοντας πως η εκπομπή του Κίμελ ξεπέρασε τα όρια της αποδεκτής κριτικής, ενώ ο Ντέιβ Πόρτνοϊ του Barstool Sports είπε ότι η κίνηση δεν συνιστά «κουλτούρα ακύρωσης», αλλά «αντίδραση στις συνέπειες των πράξεων του παρουσιαστή».

Διαμαρτυρίες έξω από τα στούντιο της Disney

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από τα Walt Disney Studios στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μετά την απόφαση του τηλεοπτικού δικτύου ABC (που ανήκει στην Disney Entertainment) να «αναστείλει επ’ αόριστον» τον γνωστό κωμικό παρουσιαστή.

Η διαμαρτυρία έξω από το στούντιο συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, καταδεικνύοντας την πόλωση που έχει προκαλέσει το περιστατικό. Οι διαδηλωτές εκφράζουν την υποστήριξή τους στον Κίμελ και την ελευθερία της έκφρασης. Ωστόσο, υπάρχουν και φωνές που θεωρούν ότι οι τοποθετήσεις του παρουσιαστή ήταν ακατάλληλες και ανεύθυνες.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τα βλέμματα στραμμένα σε ABC και Disney, που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των αποφάσεών τους στο πλαίσιο αυτής της αμφιλεγόμενης αντιπαράθεσης.

Κάλεσμα για μποϊκοτάζ της Disney

Μαζικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν και έξω από το El Capitan Entertainment Centre, όπου προβαλλόταν η εκπομπή "Jimmy Kimmel Live!"

Ένας χρήστης στο X (πρώην Twitter) ανάρτησε μια εικόνα από τον λογαριασμό του Disney+, ανακοινώνοντας ότι ακύρωσε τη συνδρομή του ως ένδειξη διαμαρτυρίας, σχολιάζοντας: «Ακύρωσα τη συνδρομή μου στο Disney+ και το HULU επειδή το ABC υποτάχθηκε στο φασισμό του Τραμπ και του Καρ».

Τραμπ: «Να αφαιρεθούν οι άδειες από τα δίκτυα που με επικρίνουν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επιστροφή του από τη Βρετανία, μίλησε για το ζήτημα στους δημοσιογράφους, προτείνοντας ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα που κριτικάρουν την πολιτική του θα έπρεπε να χάσουν τις άδειες τους. «Έχω διαβάσει ότι τα δίκτυα είναι 97% εναντίον μου, αλλά κατάφερα να κερδίσω με μεγάλη διαφορά», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Αυτά τα δίκτυα παίρνουν άδειες για να εκπέμπουν. Αν δεν τους αρέσει αυτό, ίσως πρέπει να τους αφαιρεθούν οι άδειες», πρόσθεσε.

Η FCC, υπό την ηγεσία του Μπρένταν Κάρ, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ελέγχει τα τηλεοπτικά δίκτυα για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ωστόσο, ειδικοί νομικοί τονίζουν ότι η Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης, γεγονός που καθιστά δύσκολο για την FCC να αποσύρει άδειες βάσει πολιτικών διαφορών.

